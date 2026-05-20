Telefonski razgovor Donalda Trampa i Benjamina Netanjahua izazvao je pravu buru iza zatvorenih vrata, nakon što su procurili detalji o žestokom sukobu dvojice lidera zbog mogućeg sporazuma sa Iranom.

Prema pisanju američkog portala Aksios, Netanjahu je bio „izuzetno uznemiren“ nakon razgovora sa Trampom, dok jedan američki izvor tvrdi da je izraelski premijer bukvalno „eksplodirao od besa“.

Sve se dešava u trenutku dok Vašington razmatra dve opcije — veliki vojni udar na Iran ili diplomatski dogovor koji bi zaustavio dalju eskalaciju na Bliskom istoku.

Novi nacrt sporazuma, iza kojeg navodno stoje Katar i Pakistan uz podršku drugih regionalnih posrednika, pokušava da približi stavove SAD i Irana i spreči dalje širenje sukoba.

Ali upravo tu nastaje problem.

Dok Tramp i dalje veruje da je dogovor moguć, Netanjahu želi nastavak pritiska i rata kako bi, prema tvrdnjama izvora, Iran bio dodatno oslabljen.

„Tramp mu rekao da posrednici spremaju dokument“

Prema diplomatskim izvorima koje citira Aksios, Tramp je tokom razgovora rekao Netanjahuu da posrednici rade na dokumentu koji bi SAD i Iran mogli da potpišu kako bi formalno otvorili novu rundu pregovora.

Plan navodno uključuje 30 dana pregovora o iranskom nuklearnom programu, ali i pitanje Ormuskog moreuza, jedne od najvažnijih tačaka svetske trgovine naftom.

Dva izraelska izvora tvrde da su se Tramp i Netanjahu ozbiljno sukobili oko pravca kojim sve ide.

„Netanjahu je bio izuzetno uznemiren nakon poziva“, rekao je američki izvor upoznat sa razgovorom.

Prema istim navodima, izraelski ambasador u Vašingtonu čak je obaveštavao američke kongresmene da je izraelski premijer veoma zabrinut zbog mogućeg sporazuma sa Iranom.

Izraelska ambasada odbila je da komentariše te tvrdnje.

Bliski istok ponovo na ivici eksplozije

Tramp je poslednjih dana slao kontradiktorne poruke.

S jedne strane govori da želi dogovor, a s druge poručuje da je spreman da „završi posao“ ako pregovori propadnu.

„Jedino pitanje je da li ćemo mi završiti posao ili će oni potpisati dokument“, rekao je Tramp tokom obraćanja u Akademiji obalske straže, prenosi Aksios.

Iran je potvrdio da razmatra novi predlog, ali za sada nema signala da će lako pristati na ustupke.

Teheran traži da SAD zaustave, kako tvrde, „pirateriju“ iranskih brodova i odmrznu iranska sredstva, dok istovremeno traže prekid izraelskih vojnih operacija u regionu.

U celu priču uključeni su Katar, Pakistan, Saudijska Arabija, Egipat i Turska, koji pokušavaju da spreče potpuni kolaps pregovora i novi veliki rat na Bliskom istoku.

Ipak, posle ovakvog razgovora Trampa i Netanjahua, jasno je da tenzije između Vašingtona i Tel Aviva ozbiljno rastu.