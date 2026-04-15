Lider partije Tisa Peter Mađar izjavio je danas ga je mađarski predsednik Tamaš Šuljok obavestio da će ga, kao lidera stranke koja je osvojila najviše glasova, predložiti za mandatara za sastav nove vlade, dodajući da očekuje formiranje skupštine početkom maja.

Mađar je medijima, nakon održanog sastanka s Šuljokom, naveo da je s predsednikom razgovarao o formiranju nove vlade i konstituisanju parlamenta i izrazio nadu da će uskoro početi razgovori o formiranju skupštinskih odbora.

"Prema rečima predsednika Republike, konstitutivna sednica Parlamenta bi realno mogla da bude sazvana za 6. i 7. maj", rekao je Mađar, prenosi Mađar nemzet.

Mađar je dodao da je predsedniku saopštio da ga smatra neadekvatnim za funkciju, kao i da bi trebalo da podnese ostavku što je pre moguće nakon formiranja vlade, uz upozorenje da bi u suprotnom mogao da bude razrešen zajedno sa predsednicima Ustavnog suda i Vrhovnog suda.

Govoreći na konferenciji za novinare, Mađar je rekao da je tokom razgovora bilo reči i o mogućnosti neposrednog izbora predsednika države, kao i o proširenju njegovih ovlašćenja.

On je, odgovarajući na pitanja novinara, najavio da će započeti pregovore sa Evropskom komisijom o obezbeđivanju sredstava iz fondova Evropske unije, uz donošenje mera za suzbijanje korupcije.

Predsednik Mađarske Tamaš Šuljok ranije je na društvenim mrežama saopštio da je, u skladu sa ustavnom praksom, nakon parlamentarnih izbora pokrenuo konsultacije sa liderima stranaka koje su ušle u parlament. Naglasio je da će, u skladu sa ustavnim ovlašćenjima, na konstitutivnoj sednici parlamenta zvanično predložiti Mađara za predsednika vlade.