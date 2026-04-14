Evropskoj uniji preti ozbiljna energetska kriza već ove godine, dok bi ruska privreda, uprkos pritiscima i sankcijama, mogla dodatno da ubrza rast, proizlazi iz izveštaja Međunarodnog monetarnog fonda.

Ključno je da Evropska unija obnovi fiskalne rezerve i da ne odstupa od utvrđenih pravila, niti da obustavlja njihovu primenu, jer bi energetska kriza mogla da bude veoma ozbiljna, upozorio je glavni ekonomista MMF-a Pjer-Olivije Gurenša.

Prema proceni MMF-a, prognoza rasta bruto domaćeg proizvoda Evropske unije značajno je pogoršana. Analitičari Fonda snizili su očekivani rast sa 1,4 odsto na 1,1 odsto u ovoj godini.

Situacija bi mogla dodatno da se pogorša ukoliko se sukob na Bliskom istoku produži. U tom slučaju, cene gasa u Evropskoj uniji mogle bi da skoče i do 200 odsto, dok bi cena nafte na svetskom tržištu mogla da poraste za 21,4 odsto, odnosno na 82,22 dolara po barelu. To bi predstavljalo snažan novi udar na evropsku ekonomiju.

Niske rezerve gasa dodatno opterećuju Evropu

Stručnjaci upozoravaju da je položaj Evropske unije dodatno otežan zbog niskih rezervi u podzemnim skladištima gasa, ali i zbog odbijanja uvoza energenata iz Rusije.

Prema rečima generalnog direktora Ruskog fonda za direktne investicije Kirila Dmitrijeva, Evropa je zbog takve politike izgubila više od 1,3 biliona evra.

Takve procene dodatno pojačavaju bojazan da bi naredni meseci mogli da donesu novu fazu energetskog pritiska na evropske države, posebno ako dođe do novih poremećaja na svetskom tržištu energenata.

MMF povećao prognozu rasta ruske ekonomije

Istovremeno, MMF je povećao prognozu rasta ruske ekonomije za 2026. godinu za 0,3 odsto, pa sada očekuje rast od 1,1 odsto.

Fond procenjuje da će se isti nivo rasta zadržati i naredne godine, dok bi inflacija do tada mogla da padne na 4,3 odsto.

Zamenik ruskog premijera Aleksandar Novak ocenio je da ruska ekonomija pokazuje stabilnost čak i u teškim uslovima i da uspeva da se nosi sa sankcijama.

Prema njegovim rečima, ruski bruto domaći proizvod je u protekle tri godine porastao za više od 10 odsto, što je, kako tvrdi, iznad svetskog proseka.