Ukoliko pregovori SAD i Irana ne budu dali rezultate, borbena dejstva mogla bi da budu obnovljena sa još većim intenzitetom, smatraju u Savetu bezbednosti Rusije.



-Posle intervencije SAD i Izraela sistem državne i vojne uprave u Iranu funkcioniše stabilno, ističu u SB Rusije.

Kako se navodi u komentaru za medije, Iran i dalje raspolaže značajnom količinom oružja.

Mirovni pregovori kao pokriće za pripremu kopnene operacije?

U Moskvi, takođe, upozoravaju da bi SAD i Izrael mogli da iskoriste mirovne pregovore za pripremu kopnene operacije protiv Irana.

-Pentagon nastavlja da jača snage u regionu, naglasili su u SB RF.

Takođe, u saopštenju se izražava sumnja da će primirje između Irana i SAD biti striktno poštovano.

Podsetimo, SAD i Iran su postigli dogovor o dvonedeljnom primirju 8. aprila, posle 39 dana sukoba.