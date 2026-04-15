Kineski predsednik Si Đinping sastao se u Pekingu sa Kalidom bin Mohamedom bin Zajedom Al Nahjanom, princom prestolonaslednikom Abu Dabija, emirata i glavnog grada Ujedinjenih Arapskih Emirata (UAE).

Sinhua prenosi da je Si tom prilikom predao gostu plan u četiri tačke kojim se promoviše mir i stabilnost na Bliskom istoku.

Kineska agencija navodi da plan predviđa poštovanje principa mirne koegzistencije, principa nacionalnog suvereniteta, principa održanja međunarodnog prava, kao i poštovanje koordinacije između razvoja i bezbednosti.

Korijere dela sera prenosi da je Mao Ning, portparolka Ministarstva spoljnih poslova Kine, objavila na društvenim mrežama kompletan plan, navodeći da je "predsednik Si Đinping izneo četiri predloga za zaštitu i promociju mira i stabilnosti na Bliskom istoku".

Ovo su četiri tačke kineskog plana:

1 - Održati posvećenost principu mirne koegzistencije. Zemlje (Persijskog) zaliva na Bliskom istoku su bliski susedi koji ne mogu da odu negde drugde. Važno je podržati zemlje (Persijskog) zaliva u poboljšanju njihovih odnosa, raditi na izgradnji zajedničke, sveobuhvatne, kooperativne i održive bezbednosne arhitekture za Bliski istok i region Persijskog (zaliva) i konsolidovati osnove za mirnu koegzistenciju.

2 - Održati posvećenost principu nacionalnog suvereniteta. Taj suverenitet predstavlja osnovu za opstanak i razvoj svih zemalja, posebno zemalja u razvoju i ne sme da se krši. Suverenitet, bezbednost i teritorijalni integritet zemalja (Persijskog) zaliva moraju da se ozbiljno poštuju, a bezbednost njihovog osoblja, objekata i institucija mora snažno da bude zaštićena.

3 - Održati posvećenost principu vladavine međunarodnog prava. Važno je čvrsto podržavati međunarodni sistem s UN u njegovom centru, međunarodni poredak zasnovan na međunarodnom pravu i osnovne norme koje regulišu međunarodne odnose, utemeljene u ciljevima i principima Povelje Ujedinjenih nacija.

4 - Održavati posvećenost uravnoteženom pristupu razvoju i bezbednosti. Bezbednost je preduslov za razvoj, a razvoj služi kao garancija bezbednosti. Sve strane treba da rade na stvaranju podsticajnog okruženja i unose pozitivnu energiju u razvoj zemalja (Persijskog) zaliva. Kina je spremna da podeli sa zemljama (Persijskog) zaliva mogućnosti koje proizilaze iz kineske modernizacije i da sarađuje sa njima na negovanju plodnog tla za regionalni razvoj i bezbednost.

Sve u vezi sa 46. danom od početka rata Izraela i SAD protiv Irana i sedmim danom prekida vatre imate u našem blogu OVDE.

(Alo.rs/Xinhua/Il Corriere della Sera)