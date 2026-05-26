Komentarišući za Alo! ono što smo dosad videli u Kini, Spasić navodi četiri ključna segmenta. Šta oni konkretno znače za našu zemlju detaljno je objasnio u analizi, koju prenosimo u celosti:



NAJVIŠE POČASTI

Način na koji je predsednik Vučić dočekan u Pekingu govori više od hiljadu reči. Najviše državne počasti, posebni protokoli, sastanci sa najvažnijim kineskim zvaničnicima i tretman rezervisan za najveće svetske sile pokazuju koliko Kina poštuje Srbiju i politiku koju vodi predsednik Vučić.

Važno je istaći snažno i impresivno državničko delovanje Miloša Vučevića, predsednika Srpske napredne stranke, koji predvodi delegaciju Srpske napredne stranke tokom posete Kini i vodi ozbiljne razgovore sa kineskim zvaničnicima. Vučević je jedan od najimpresivnijih političkih stratega i čovek koji vredno i marljivo radi, dosledno sprovodeći politiku predsednika Aleksandra Vučića i pokazujući punu posvećenost interesima Srbije.

Njegova borba za interese Srbije i dodatno učvršćivanje političkih odnosa dve zemlje pokazuju kontinuitet odgovorne državne politike koju vodi predsednik Vučić.

POLITIČKA SARADNJA

Srbija danas ima čvrsto prijateljstvo sa Kinom zahvaljujući politici Aleksandra Vučića. Kina pruža podršku teritorijalnom integritetu Srbije, što je od ogromnog značaja. Predsednik Vučić uspeo je da Srbiju pozicionira kao najvažnijeg kineskog partnera u ovom delu Evrope.

Kako je Srbija došla do statusa koji gotovo nikada u svojoj istoriji nije imala? Kako je postigla to da se bez nje danas ne može donositi nijedna odluka koja se tiče Srbije?

Takav status Srbiji niko nije poklonio. Srbija se za njega izborila principijelnom, slobodarskom i mudrom politikom predsednika Aleksandra Vučića.

To jasno pokazuje koliko Kina pridaje značaj Srbiji i kakvu međunarodnu poziciju danas ima predsednik Vučić. Nije slučajno što se Srbija nalazi u društvu najvećih svetskih sila.

Srbija vodi samostalnu i suverenu politiku. Nalazimo se na evropskom putu i naše strateško opredeljenje jeste punopravno članstvo u Evropskoj uniji, razvijamo naše odnose sa Sjedinjenim Američkim Državama na najvišem nivou i čuvamo naše prijateljske odnose. Upravo zbog toga Srbija danas razgovara sa najvećim svetskim silama ravnopravno i dostojanstveno.

EKONOMSKA SARADNJA

Očekuje se potpisivanje novih ugovora u oblastima infrastrukture, energetike i industrije. Železara u Smederevu i rudnik Bor sačuvali su desetine hiljada radnih mesta, dok su infrastrukturni projekti postali simbol ubrzanog razvoja Srbije.

Posebno je važna saradnja sa kineskim kompanijama u razvoju logističkih centara i industrijskih zona, što Srbiji donosi nova radna mesta, rast plata i dodatni privredni razvoj.

ODBRANA, VISOKE TEHNOLOGIJE I VEŠTAČKA INTELIGENCIJA

Srbija nastavlja modernizaciju svoje vojske i jačanje odbrambenih kapaciteta. Nabavka kineskog sistema FK-3 pokazala je da država vodi računa o bezbednosti građana i zaštiti svog neba. Razgovara se i o daljoj saradnji u oblasti bespilotnih letelica i savremenih sistema nadzora.

Poseban fokus biće stavljen na razvoj veštačke inteligencije i visokih tehnologija. Kina je danas svetski lider u AI tehnologijama, a predsednik Vučić želi da Srbija postane regionalni centar digitalnog razvoja. To znači više prilika za mlade stručnjake, jačanje domaće IT industrije i ubrzani tehnološki napredak države. Upravo će razvoj veštačke inteligencije i pametnih tehnologija imati veliki značaj i za organizaciju Ekspa 2027, gde Srbija želi da pokaže svoj puni tehnološki i razvojni potencijal.

Ova poseta Kini još jednom pokazuje da Srbija danas vodi ozbiljnu, odgovornu i državničku politiku, politiku mira, ekonomskog razvoja i zaštite nacionalnih interesa.

Rezultati takve politike danas su vidljivi kroz nove investicije, razvoj infrastrukture, modernizaciju vojske, jačanje tehnoloških kapaciteta i sve snažniju međunarodnu poziciju Srbije. Upravo zato ovakve posete imaju ogroman značaj za dalji razvoj naše zemlje.

Srbija danas ima rukovodstvo koje radi svakodnevno, bez predaha i bez kalkulacija, boreći se za još jaču, uspešniju i ponosnu Srbiju.