HOROSKOP ZA SREDU, 15. APRIL Lavu svađa zbog ljubomore, Škorpiji unosan posao, Biku napetost

Kad čovek sedi jedan sat sa lepom devojkom, to vam se čini kao jedan minut. Ali neka sedi jedan minut na vrućoj peći - to je duže od jednog sata. To je relativnost

Autor:  Slobodanka Ćorić
15.04.2026.05:00
HOROSKOP ZA SREDU, 15. APRIL Lavu svađa zbog ljubomore, Škorpiji unosan posao, Biku napetost
OVO SU 4 TAČKE KINESKOG PLANA ZA BLISKI ISTOK! Si Đinping ih predao arapskom princu tokom sastanka u Pekingu
 OVO SU 4 TAČKE KINESKOG PLANA ZA BLISKI ISTOK! Si Đinping ih predao arapskom princu tokom sastanka u Pekingu
OVAN

POSAO: Imate mnogo ideja koje bi mogle da se pokažu kao veoma korisne na vašem poslovnom planu. Potrudite se da preuzmete inicijativu oko realizacije svojih planova.
LJUBAV: Dopada vam se osoba sa kojom imate komunikaciju već neko vreme ali kao da vam je teško da joj otkrijete svoja prava osećanja. Moguće je da ćete to radije držati u sebi.
ZDRAVLJE: Prilično ste umorni i pred vama je generalno nepovoljan period na polju zdravlja. Možete da očekujete da ćete imati dosta tegoba na ovom polju. Posavetujte se sa lekarom.

BIK

POSAO: Pred vama je povoljan dan za analizu i bavljenje poslovnom statistikom. Možete dobro proračunati neke stvari. Spremni ste da se posvetite svojim obavezama.
LJUBAV: Možete da očekujete pokretanje komunikacije sa osobom sa kojom flertujete na daljinu već neko vreme. Pred vama je dobar period u kojem će biti zanimljivih dešavanja.
ZDRAVLJE: Prijala bi vam masaža. Današnji dan iskoristite za opuštanje. Možete da očekujete da ćete imati priliku da se malo relaksirate i da će vam to svakako prijati i značiti.

BLIZANCI

POSAO: Mogući su manji nesporazumi sa vašim pretpostavljenim, pa povedite računa da ne budete preoštri u tome. Pred vama je period u kojem ćete imati konflikte na poslu.
LJUBAV: Dopada vam se osoba koja je prilično nesigurna u sebe, pa lako može ostaviti sasvim pogrešan utisak u komunikaciji. Moguće je da vama ta stidljivost ne smeta.
ZDRAVLJE: Posetite stomatologa radi redovne kontrole. Pred vama je faza u kojoj biste mogli da imate manje probleme sa zubima. Vodite računa o redovnoj higijeni.

RAK

POSAO: Moguće je odlaganje vezano za realizaciju poslova koje ste danas očekivali. Potrudite se da pokažete strpljenje i nemojte ništa da forsirate sada na ovom polju.
LJUBAV: Niste zadovoljni situacijom koju imate na emotivnom planu i nadate se većim promenama u skorijoj budućnosti. Pred vama je period u kojem će biti komplikacija.
ZDRAVLJE: Smanjite unos masne hrane. Moguće je da ćete imati neke probleme vezane za višak kilograma. Pred vama je nepovoljan period u kojem su mogući zdravstveni problemi.

LAV

POSAO: Pred vama je povoljan period za pozajmicu ili kredit od banke ako ste to videli kao rešenje svog finansijskog problema. Možete da očekujete nova finansijska rešenja.
LJUBAV: Nemate dovoljno poverenja u voljenu osobu, pa vam svaki njen pokret izaziva neki vid sumnje. Moguće je da ćete imati veće svađe zbog ljubomore i nepoverenja.
ZDRAVLJE: Podložni ste problemima jer ste osetljivi. Pad imuniteta je sada kod vas naglašen. Povedite računa o svom zdravlju i potrudite se da povećate unos vitamina.

DEVICA

POSAO: Vreme je da poradite na svojim ličnim nesigurnostima i da izgradite bolje poslovno samopouzdanje. Sada možete da pokušate da promenite neke stvari koje vam ne odgovaraju.
LJUBAV: Moguće je da imate sve učestalije konflikte sa voljenom osobom i da se ne osećate više srećno kao nekada. Pred vama je faza u kojoj ćete razmišljati o prekidu.
ZDRAVLJE: Mogući su problemi sa bubrezima. Potrudite se da povedete računa o unosu tečnosti. Pred vama je period u kojem ćete biti skloni zdravstvenim komplikacijama.

VAGA

POSAO: Preopterećeni ste velikim brojem poslovnih obaveza. Pred vama je dan u kom ćete raditi punom parom. Potrudite se da se dobro organizujete ali i da zatražite pomoć.
LJUBAV: Moguće je da vas je partner na neki način uvredio ili razočarao nekim svojim rečima i postupcima. Potrebno vam je više od izvinjenja kako biste mogli da mu oprostite.
ZDRAVLJE: Proverite krvnu sliku. Pred vama je period u kojem biste mogli da budete prilično osetljivi i da imate nove zdravstvene probleme. Važno je da idete na redovne kontrole.

ŠKORPIJA

POSAO: Možete da se nadate preokretima na ovom planu. Situacija će se uskoro poboljšati i bićete veoma zadovoljni. Pred vama je dobar period u kojem ćete imati pozitivne promene.
LJUBAV: Naglo prekidate neku vezu i na iznenađenje svoje okoline ulazite u neki nov, pomalo neobičan ljubavni odnos. Moguće je da ni sami niste očekivali tako brze promene.
ZDRAVLJE: Povedite računa o kardiovaskularnom sistemu. Moguće je da ćete imati manje probleme sa pritiskom. Ako vam je propisana neka terapija, uzimajte je na vreme.

STRELAC

POSAO: Ukoliko se bavite privatnim poslom, možete da očekujete nešto teži dan. Pred vama su manje komplikacije. Potrudite se da se bolje organizujete kako bi bili uspešni.
LJUBAV: Ukoliko ste u braku, odnos sa voljenom osobom nije idealan. Moguće je da vam nedostaje više lične slobode. Ako ste slobodni, nije povoljan dan za nova poznanstva.
ZDRAVLJE: Problemi sa varenjem bi mogli da budu naglašeni kod vas sada. Stomak vam je slaba tačka pa ste osetljivi. Povedite računa o ishrani i o svojim navikama.

JARAC

POSAO: Očekuje vas kraće poslovno putovanje na kom možete da stvarite veliki uspeh ili dobru prodaju. Pred vama je faza u kojoj ćete imati i neka nova poslovna poznanstva.
LJUBAV: Komunikacija sa voljenom osobom polako postaje bolja. Važno je da oboje prestanete sa prebacivanjima oko sitnica. Kompromis može da spase vaš odnos od propasti.
ZDRAVLJE: Mogući su problemi sa disajnim putevima. Potrudite se da ojačate svoj imunitet. Ako ste skloni alergijskim reakcijama današnji dan bi mogao da vam bude teži.

VODOLIJA

POSAO: U nekim situacijama nemate dovoljno strpljenja i zato lako možete praviti greške. Poradite na svom pristupu i organizaciji. Važno je da korigujete sebe.
LJUBAV: Postoji određena distanca između vas i voljene osobe, što počinje sve više da vam smeta. Moguće je da su se emocije među vama postepeno izgubile i da vam to smeta.
ZDRAVLJE: Današnji dan iskoristite za odmor. Važno je da budete spremni da se malo posvetite sebi i svojim potrebama, a da po strani ostavite ostale stvari.

RIBE

POSAO: Moguće su neke promene vezane za vaš poslovni kolektiv. Dolazi vam novi saradnik sa kojim ćete imati solidnu komunikaciju i šansu za ostvarenje dobre poslovne atmosfere.
LJUBAV: Povratak prošlosti ne mora uvek biti loša stvar ali trenutno niste sigurni ni da li je dobra. Dajte sebi vremena da o svemu razmislite. Ne morate da odlučite danas.
ZDRAVLJE: Prijala bi vam veća fizička aktivnost. Potrudite se da nađete više vremena kako biste mogli redovnije da vežbate. Važno je da ostanete u kondiciji i da pazite na sebe.

 
Horoskop zodijak astrologija alo novi horoskop za sredu astrologijažastro

Kursna lista

Valuta Buying (RSD) Middle (RSD) Selling (RSD)
EUR EUR 117,02 117,38 117,73
USD USD 99,43 99,73 100,02
CAD CAD 72,13 72,35 72,56
AUD AUD 70,43 70,64 70,86
GBP GBP 134,4 134,81 135,21
CHF CHF 126,97 127,35 127,73

