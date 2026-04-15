OVAN

POSAO: Imate mnogo ideja koje bi mogle da se pokažu kao veoma korisne na vašem poslovnom planu. Potrudite se da preuzmete inicijativu oko realizacije svojih planova.

LJUBAV: Dopada vam se osoba sa kojom imate komunikaciju već neko vreme ali kao da vam je teško da joj otkrijete svoja prava osećanja. Moguće je da ćete to radije držati u sebi.

ZDRAVLJE: Prilično ste umorni i pred vama je generalno nepovoljan period na polju zdravlja. Možete da očekujete da ćete imati dosta tegoba na ovom polju. Posavetujte se sa lekarom.

BIK

POSAO: Pred vama je povoljan dan za analizu i bavljenje poslovnom statistikom. Možete dobro proračunati neke stvari. Spremni ste da se posvetite svojim obavezama.

LJUBAV: Možete da očekujete pokretanje komunikacije sa osobom sa kojom flertujete na daljinu već neko vreme. Pred vama je dobar period u kojem će biti zanimljivih dešavanja.

ZDRAVLJE: Prijala bi vam masaža. Današnji dan iskoristite za opuštanje. Možete da očekujete da ćete imati priliku da se malo relaksirate i da će vam to svakako prijati i značiti.

BLIZANCI

POSAO: Mogući su manji nesporazumi sa vašim pretpostavljenim, pa povedite računa da ne budete preoštri u tome. Pred vama je period u kojem ćete imati konflikte na poslu.

LJUBAV: Dopada vam se osoba koja je prilično nesigurna u sebe, pa lako može ostaviti sasvim pogrešan utisak u komunikaciji. Moguće je da vama ta stidljivost ne smeta.

ZDRAVLJE: Posetite stomatologa radi redovne kontrole. Pred vama je faza u kojoj biste mogli da imate manje probleme sa zubima. Vodite računa o redovnoj higijeni.

RAK

POSAO: Moguće je odlaganje vezano za realizaciju poslova koje ste danas očekivali. Potrudite se da pokažete strpljenje i nemojte ništa da forsirate sada na ovom polju.

LJUBAV: Niste zadovoljni situacijom koju imate na emotivnom planu i nadate se većim promenama u skorijoj budućnosti. Pred vama je period u kojem će biti komplikacija.

ZDRAVLJE: Smanjite unos masne hrane. Moguće je da ćete imati neke probleme vezane za višak kilograma. Pred vama je nepovoljan period u kojem su mogući zdravstveni problemi.

LAV

POSAO: Pred vama je povoljan period za pozajmicu ili kredit od banke ako ste to videli kao rešenje svog finansijskog problema. Možete da očekujete nova finansijska rešenja.

LJUBAV: Nemate dovoljno poverenja u voljenu osobu, pa vam svaki njen pokret izaziva neki vid sumnje. Moguće je da ćete imati veće svađe zbog ljubomore i nepoverenja.

ZDRAVLJE: Podložni ste problemima jer ste osetljivi. Pad imuniteta je sada kod vas naglašen. Povedite računa o svom zdravlju i potrudite se da povećate unos vitamina.

DEVICA

POSAO: Vreme je da poradite na svojim ličnim nesigurnostima i da izgradite bolje poslovno samopouzdanje. Sada možete da pokušate da promenite neke stvari koje vam ne odgovaraju.

LJUBAV: Moguće je da imate sve učestalije konflikte sa voljenom osobom i da se ne osećate više srećno kao nekada. Pred vama je faza u kojoj ćete razmišljati o prekidu.

ZDRAVLJE: Mogući su problemi sa bubrezima. Potrudite se da povedete računa o unosu tečnosti. Pred vama je period u kojem ćete biti skloni zdravstvenim komplikacijama.

VAGA

POSAO: Preopterećeni ste velikim brojem poslovnih obaveza. Pred vama je dan u kom ćete raditi punom parom. Potrudite se da se dobro organizujete ali i da zatražite pomoć.

LJUBAV: Moguće je da vas je partner na neki način uvredio ili razočarao nekim svojim rečima i postupcima. Potrebno vam je više od izvinjenja kako biste mogli da mu oprostite.

ZDRAVLJE: Proverite krvnu sliku. Pred vama je period u kojem biste mogli da budete prilično osetljivi i da imate nove zdravstvene probleme. Važno je da idete na redovne kontrole.

ŠKORPIJA

POSAO: Možete da se nadate preokretima na ovom planu. Situacija će se uskoro poboljšati i bićete veoma zadovoljni. Pred vama je dobar period u kojem ćete imati pozitivne promene.

LJUBAV: Naglo prekidate neku vezu i na iznenađenje svoje okoline ulazite u neki nov, pomalo neobičan ljubavni odnos. Moguće je da ni sami niste očekivali tako brze promene.

ZDRAVLJE: Povedite računa o kardiovaskularnom sistemu. Moguće je da ćete imati manje probleme sa pritiskom. Ako vam je propisana neka terapija, uzimajte je na vreme.

STRELAC

POSAO: Ukoliko se bavite privatnim poslom, možete da očekujete nešto teži dan. Pred vama su manje komplikacije. Potrudite se da se bolje organizujete kako bi bili uspešni.

LJUBAV: Ukoliko ste u braku, odnos sa voljenom osobom nije idealan. Moguće je da vam nedostaje više lične slobode. Ako ste slobodni, nije povoljan dan za nova poznanstva.

ZDRAVLJE: Problemi sa varenjem bi mogli da budu naglašeni kod vas sada. Stomak vam je slaba tačka pa ste osetljivi. Povedite računa o ishrani i o svojim navikama.

JARAC

POSAO: Očekuje vas kraće poslovno putovanje na kom možete da stvarite veliki uspeh ili dobru prodaju. Pred vama je faza u kojoj ćete imati i neka nova poslovna poznanstva.

LJUBAV: Komunikacija sa voljenom osobom polako postaje bolja. Važno je da oboje prestanete sa prebacivanjima oko sitnica. Kompromis može da spase vaš odnos od propasti.

ZDRAVLJE: Mogući su problemi sa disajnim putevima. Potrudite se da ojačate svoj imunitet. Ako ste skloni alergijskim reakcijama današnji dan bi mogao da vam bude teži.

VODOLIJA

POSAO: U nekim situacijama nemate dovoljno strpljenja i zato lako možete praviti greške. Poradite na svom pristupu i organizaciji. Važno je da korigujete sebe.

LJUBAV: Postoji određena distanca između vas i voljene osobe, što počinje sve više da vam smeta. Moguće je da su se emocije među vama postepeno izgubile i da vam to smeta.

ZDRAVLJE: Današnji dan iskoristite za odmor. Važno je da budete spremni da se malo posvetite sebi i svojim potrebama, a da po strani ostavite ostale stvari.

RIBE

POSAO: Moguće su neke promene vezane za vaš poslovni kolektiv. Dolazi vam novi saradnik sa kojim ćete imati solidnu komunikaciju i šansu za ostvarenje dobre poslovne atmosfere.

LJUBAV: Povratak prošlosti ne mora uvek biti loša stvar ali trenutno niste sigurni ni da li je dobra. Dajte sebi vremena da o svemu razmislite. Ne morate da odlučite danas.

ZDRAVLJE: Prijala bi vam veća fizička aktivnost. Potrudite se da nađete više vremena kako biste mogli redovnije da vežbate. Važno je da ostanete u kondiciji i da pazite na sebe.