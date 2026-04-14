Kineski ministar odbrane, admiral Dong Džun, danas je objavio da kineski brodovi nastavljaju da prolaze kroz Ormuski moreuz i da Narodna Republika Kina neće dozvoliti spoljno mešanje u svoje energetske veze sa Iranom. To nije rekao portparol Ministarstva spoljnih poslova, već ministar odbrane!

Kako prenose hrvatski mediji, "ovo je poruka Vašingtonu, nikako protokolarna reakcija vodeće svetske globalne ekonomske sile".

-Drugim rečima, to je vojna reakcija na činjenicu da je američki predsednik još jednom demonstrirao „talenat“ za brutalnu eskalaciju globalne geopolitičke tenzije ka opštoj bezbednosti i ekonomskom haosu - prenose hrvatski mediji.

Blokada dva mora

Dodaje se da u ovom slučaju, radikalni režim Irana blokira jedan Ormuski moreuz, a Sjedinjene Države blokiraju dva mora, tj. područje 500 puta veće od moreuza, što je podstaklo brojne analitičare da podsete na dramu Kenedijeve pomorske blokade Kube, kada se znalo da je glavno pitanje na stolu hoće li Amerika silom zaustaviti ruske brodove. Do današnje objave kineskog ministra odbrane, koja izaziva osećaj jeze, Zapad nije izgledao kolektivno spreman da kaže, barem ne preko mejnstrim medija, čak ni pitanje da li trenutno svedočimo najdramatičnijem obračunu pred žestoku borbu ili „samo“ novoj fazi pogoršanja?.

Napominje se da nova strategija Bele kuće, predstavlja novi "udarac u jetru globalnog snabdevanja; onaj udarac kojim borci UFC-a ponekad pokušavaju da parališu protivnika de fakto nepodnošljivim bolom".

Posebna drama je u azijskim izvoznim silama poput Japana, Indije, Vijetnama, Južne Koreje..., dok cela EU visi na kraju uverenja da će se osloboditi svoje „zavisnosti“ od povoljnijih ruskih energenata, koji su već izbledeli u vizije svetle zelene budućnosti, što znači da je stari kontinent pred stavljanjem na aparat vanrednog stanja u energetici.

Dodaje se da je fjučers cena nafte - samo odražava kolektivnu pretpostavku da će se sve uskoro vratiti u normalu. Spot cena (cena stvarnog tankera kome je danas potrebna nafta) bila je 145 dolara u vreme kada su fjučersi bili na 109 dolara, što je apsurdno i znak disfunkcionalnosti celog, ogromnog tržišta derivata. Razlika od 36 dolara po barelu, rekord u 20 godina, nije tržišna anomalija. To je mera jaza između onoga što se želi i onoga što je stvarno, dodaje se u članku. Analitičar Makvori grupe kaže: „Fjučers tržište uopšte ne predstavlja stvarnost na terenu i u inostranstvu. Potpuno je slomljeno.“

Kineska tišina prekinuta

Kineska tišina od 13. aprila bila je zastrašujuća upravo zato što Kina, koja viče, pregovara, a Kina, koja ćuti, najverovatnije meri šta da radi, odnosno koliko je daleko spremna da ide da bi zaštitila snabdevanje energentima morskim putem. Danas je ministar odbrane, admiral Dong Džun, prekinuo tišinu, da ponovimo, prilično jasnom porukom da Narodna Republika Kina neće dozvoliti spoljno mešanje u svoje energetske odnose sa Iranom. Pre sukoba, Kina je kupovala 95 odsto sve iranske nafte.

Bez kineske potražnje, iranska nafta ne postoji kao tržišna kategorija. Blokada iranskih luka u Arapskom moru i Omanskom zalivu nije pritisak na Iran; To je ultimatum Kini: pritisnite Teheran ili će vaši brodovi postati mete, dodaje se u članku.

