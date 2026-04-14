Ono što su zatekli ostavilo ih je u potpunom šoku – u dimnjaku njihove kuće zaglavio se provalnik!

Pas osetio opasnost: Čudni zvuci iz dimnjaka probudili vlasnike

Sve se odigralo 5. aprila oko 1:30 ujutru, kada je lavež keruše Eli probudio bračni par Mičel. Vlasnica Džoni odmah je primetila da nešto nije u redu.

"Čula sam zvuke poput jauka, dolazili su iz dimnjaka", izjavila je za KHOU 11.

U prvi mah, par je pomislio da se radi o životinji – rakunu ili nekoj drugoj „uljez“ životinji koja je zalutala u dimnjak.

Šok otkriće: Umesto životinje – muškarac zaglavljen u dimnjaku

Međutim, kada je Kurt otvorio vrata kamina, usledio je šok.

"Kada sam otvorio, ugledao sam čoveka koji je bio u panici", rekao je.

U tom trenutku postalo je jasno da se ne radi o životinji, već o pokušaju provale koji je krenuo po zlu.

Drama sa vatrogascima: Morali da razbiju kamin da ga izvuku

Porodica je odmah pozvala policiju i vatrogasce, ali njihova intervencija donela je novi problem. Da bi izvukli muškarca, ekipe su morale da razbiju kamin i deo dimnjaka.

"Kako su razbijali cigle, tako je njegovo lice postajalo vidljivo", ispričao je Kurt.

Na kraju su izvukli Edvin Leonel Salmeron Granados (33), koji je tvrdio da se sakrio u dimnjaku jer ga je neko jurio.

Optužen za pokušaj krađe: Priča mu nije prošla kod tužioca

Ipak, tužilaštvo nije poverovalo u njegovu verziju događaja. Zadržan je u pritvoru i suočava se sa optužbama za pokušaj krađe.

Porodica Mičel veruje da je muškarac preskočio ogradu, popeo se na krov i pokušao da uđe u kuću kroz dimnjak, ali se zaglavio pre nego što je uspeo da realizuje plan.

Ko će platiti štetu?

Iako su izbegli veću tragediju, porodica sada ima novi problem – veliku materijalnu štetu. Nakon intervencije, vatrogasci su završili posao i otišli, a pitanje ko će snositi troškove popravke ostaje otvoreno.