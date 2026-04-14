Američka vojska je u ponedeljak (13.04.) objavila da su još dve osobe poginule nakon što je napadnut gliser u istočnom Tihom okeanu, koji je navodno korišćen za trgovinu drogom.

Južna komanda Sjedinjenih Američkih Država (SOUTHCOM) - zadužena za region Latinske Amerike - izvestila je putem društvene mreže Iksda je mali brod koji je pogođen bio „uključen u trgovinu drogom“.

Istovremeno, objavljen je snimak operacije i uništenje glisera.

Informacije koje su procurele na društvenim mrežama govore da su udari izvedeni iz vazduha uz pomoć F-16 "fajting falkon", piše grčki portal Pronjuz.

