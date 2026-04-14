RTS 1
05.55 Jutarnji program
06.00 Vesti
06.05 Jutarnji program
08.00 Jutarnji dnevnik
08.30 Jutarnji program
11.00 Više od igre, igrana serija
12.00 Dnevnik
13.00 Sportski dnevnik
13.15 Od zlata jabuka
13.45 Jedan dan
14.10 Sveto kraljevstvo
15.00 Vesti
15.10 Ovo je Srbija
16.00 Ranjeni orao, igrana serija
17.00 Dnevnik RTV Vojvodine
17.20 Šta radite, bre
17.45 Beogradska hronika
18.25 Oko/Oko magazin
19.00 Slagalica
19.20 Vreme
19.30 Dnevnik
20.05 Ranjeni orao, igrana serija
21.00 Takovska 10
22.00 Suton, film
23.50 Dnevnik
00.15 Kulturni dnevnik
00.30 Ko je to uradio, film
01.50 Od zlata jabuka
02.20 Dnevnik 2
02.55 Takovska 10
03.55 Sveto kraljevstvo
04.50 Ranjeni orao, igrana serija
Najava
Suton 22.00 RTS1
Marko je dvadeset godina proveo je živeći i radeći u Americi. Nakon penzionisanja vratio se u domovinu i sada kao ostareli udovac brine o dvoje unučadi.
RTS 2
06.15 Verski kalendar
06.25 Datum
06.35 Lajmet, vesti na albanskom jeziku
06.40 Koncert za dobro jutro: Zlatna ploča,
07.35 Slagalica
08.00 Nebojša Čelik šou
08.25 Lola i Mila
08.35 Štrumpfovi
08.55 Ovako vas vidimo
09.15 Plava ptica na Filipinima
09.15 Važne stvari
09.30 Izgubljeno dete
09.50 Đaci u velikom ratu
10.15 Iz života poznatih matematičara
10.40 Eko perspektive
11.05 Eko minijature
11.10 Eko perspektive
11.35 Eko minijature
11.40 Eko perspektive
12.10 Hemija razbija mitove
12.30 Lepota različitosti
12.55 Kreativni distrikt
13.25 Velika iluzija
14.00 Samo nek‘ lete, film
15.25 Ženski raj, serija
16.10 Znanje imanje
17.05 Trag
17.40 Utopija
18.10 Vasilije Popović – Pavle Ugrinov
18.40 Lajmet, vesti na albanskom jeziku
18.55 Odbojka (ž): Plej of, polufinale 2, prenos
21.00 Ženski raj, serija
21.50 Čitanje pozorišta
22.20 Kliker za…: Promišljanje života, Aleksandra Pavićević
22.50 Naučni portal
23.20 Na nišanu, serija
00.10 Eva Gevorgijan, klavir i Beogradska filharmonija
01.00 Odbojka (ž): Plej of, polufinale 2,
02.45 Lajmet, vesti na albanskom jeziku
02.50 Znanje imanje
03.45 Trag
04.15 Eko perspektive
Najava
Čitanje pozorišta 21.50 RTS2
Za gledaoce zainteresovane za pozorište, Čitanje pozorišta je pouzdana, stručna, informativna i kritički osvešćena hronika referentnih pozorišnih zbivanja.
Pink
05.30 Novo jutro, jutarnji program
11.00 Premijera
11.15 Ekskluzivno
11.30 Elita – uživo, rijaliti šou
13.00 Nacionalni dnevnik, informativni program
13.45 Elita – uživo, rijaliti šou
14.55 Nacionalni dnevnik, informativni program
15.30 Elita – uživo, rijaliti šou
17.45 Oteta, serija
18.30 Nacionalni dnevnik, informativni program
19.30 Klopka ljubavi, igrana serija
20.30 Odbačena, igrana serija
21.30 Sudbina, igrana serija
22.00 Amidži šou
00.00 Elita – žurka, rijaliti šou
Najava
Amidži šou 22.00 Pink
Moderan šou koji vodi Ognjen Amidžić. On dovodi najpopularnije ličnosti iz svih oblasti života da pričaju o onome što inače javno ne spominju.
Prva
05.55 Jutro, jutarnji program
10.00 Dan na dan
13.00 Vesti, informativni program
13.10 150 minuta
15.45 Biostile - vaše zdravlje, naša briga
16.00 Praktična žena
17.00 Ekskluziv
17.30 Pobednik, kviz
18.00 Vesti, informativni program
19.00 Pogodi cenu tačno
20.00 Loto
20.10 Igra sudbine: Ljubav nakon greha, serija
21.00 Najbolji san, igrana serija
22.00 Hajde da se volimo
23.00 Glam i Drama
00.00 Posetioci 2, igrani film
02.00 Ekskluziv
02.30 Nikad nije kasno
Najava
Hajde da se volimo 22.00 Prva
Emisija "Hajde da se volimo" ovog utorka na Prvoj od 22.00 donosi priču o Goranu Filipoviću. Kažu da je najpoznatiji imitator Majkla Džeksona u Srbiji. Ekipa emisije Goranu je priredila iznenađenje. A iznenađenje je spremno i za jednu mamu. Jedna zanimljiva devojka poželela je mami kaže ono što često prećutimo - Mama, volim te! Ipak, ima dece kojima detinjstvo nije lako, a među njima je Slavko iz Skadra. Upoznaćete dečaka koji sa ocem živi u veoma lošim uslovima – u trošnoj kući koja se bukvalno urušava. Jedna divna žena odlučila je da pomogne Slavku, pa pogledajte kako, a upoznajte i mušku voklanu grupu "Panonoka" iz Zrenjaina i pogledajte njihovu zanimljivu priču.
B92
06.00 Crtani filmovi
07.15 Sanjalica, serija
08.15 Sanjalica, serija
09.15 7 dana: Scena
10.30 Želim da ti kažem
12.00 Vesti B92
12.15 Štoperica, kviz
12.45 Sinđelići, serija
14.00 Ruže i greh, igrana serija
15.00 Paramparčad, igrana serija
16.00 Vesti B92
16.30 B92 sportski pregled
17.00 Fokus B92
18.00 Kolo sreće, kviz
18.50 Vesti B92
19.05 Sanjalica, serija
20.05 48 sati svadba
21.05 Pelagijin venac, igrana serija
22.00 Vesti B92
22.15 Godina nasilja, igrani film
00.00 48 sati svadba
01.00 Kolo sreće, kviz
01.45 Štoperica, kviz
02.15 Pelagijin venac, igrana serija
03.00 Godina nasilja, igrani film
Najava
Pelagijin venac 21.05 B92
Mima oseća da je Viktor izbacuje iz svog života, jer ne želi sa njom da priča o devojci. Mima pristaje da Kosta ponovo spava u njihovom krevetu, ali bez intimnosti. Zdravko dobija rezultat DNK testa za uvrđivanje očinstva. Olga sve više igra poker na telefonu, zbog čega je Marin zabrinut. Diogen se trudi da privoli Ljubinku da sa njim ode u Rusiju. Kosta pokušava da nađe Darinku, zabrinut zbog njenog stanja posle Bobanove smrti.
Happy
05.50 Dobro jutro, Srbijo
10.00 Radio Happy
12.50 Vesti
13.00 Telestar TV prodaja
13.15 Provodadžije
13.57 Telemaster 1
14.27 1 na 1, kviz
15.00 Posle ručka
16.30 Telemaster 2
17.04 Naslovna strana, kviz
17.41 Žena, serija
18.23 Crvene ruže, igrana serija
19.10 Porodične tajne, igrana serija
20.00 Aktuelnosti
21.30 Muzički specijal
23.00 Žena, igrana serija
23.51 Crvene ruže, igrana serija
00.43 Porodične tajne, igrana serija
01.23 Naslovne strane
01.55 1 na 1, kviz
02.25 Posle ručka
03.52 Aktuelnosti
Najava
Porodične tajne 19.10 Happy
Serija prati živote Ilgaza, uglednog javnog tužioca i Džejlin, mlade advokatice, od trenutka kada im se putevi ukrste zbog ubistva u čijem rasvetljavanju učestvuju.
HYPE TV
07.00 City Hype
09.30 Bos ili hadžija, igrana serija
10.30 Aviondžije, igrana serija
11.00 Crvena zemlja, igrani film
13.00 City Hype
14.00 Hype zvezde
16.00 Peti leptir, igrani film
18.00 Bos ili hadžija, igrana serija
19.00 City Hype
20.00 Opa šou
21.30 Aviondžije, igrana serija
22.00 (Ne) dokazani
23.00 Ugovor, igrani film
02.00 City Hype
RTV PANČEVO
07.00 Buđenje uz TV Pančevo
10.10 Šapa na dlanu
10.30 Uključenje u program TV Informera
12.20 Sportsko oko
13.00 Tajne vinove loze, serija
14.10 Velikani
14.30 Hronika Pančeva
18.00 Tajne vinove loze, serija
19.00 Velike vesti
19.35 Buna ziua!
21.00 Zdrav i prav
21.35 U centru pažnje
22.35 Doku. program
23.05 Noćni program
24 KITCHEN
12.00 Dejvid Roko: Domaći slatkiši
13.00 Pecite sa Akisom
15.00 Džejmi Oliver: Sve za 30 minuta
16.00 Izlet sa Kertisom Stounom
16.30 Prijatno
17.00 Pecite sa Akisom
18.00 Donalova azijska pekarska avantura
19.00 Dejvid Roko: Domaći slatkiši
20.00 Jednostavno: Suzi
STAR LIFE
06.00 Dadilja
07.35 Uvod u anatomiju
09.15 Vatrogasna stanica 19
11.05 Vampirski dnevnici
12.00 Elsbet
12.55 Bračne vode
14.45 8 jednostavnih pravila
15.15 Dadilja
17.05 Dobri doktor
19.00 Uvod u anatomiju
20.00 Uvod u anatomiju
21.00 Vampirski dnevnici
22.00 911
22.55 Bračne vode
CINEMANIA
07.40 Napuštajući Avganistan, film
09.55 Gradonačelnica poslastičarka, igrani film
11.30 Izgubljeno blago Džesija Džejmsa, film
13.15 Pod lupom, film
15.30 Generacija HM, igrani film
17.15 Napuštajući Avganistan, film
19.15 Nigde posebno, igrani film
21.00 Pariz može da sačeka, film
22.45 Na udaru, film
00.40 Zlatna rukavica, igrani film
SUPERSTAR
07.20 Zvaćeš se Varvara, serija
08.20 Šta se zgodi kad se ljubav rodi, film
10.10 Povratak ubice mekog srca, igrani film
11.55 Ljudi u crnom 2, igrani film
13.30 Žikina dinastija, domaći film
15.00 16 blokova, film
16.45 Porotnik, film
18.50 Pakleni vozači, igrani film
21.00 Zvaćeš se Varvara, serija
22.00 Džoker, film
23.45 Everest, igrani film
PRVA PLUS
10.00 Tate, serija
11.35 Pogrešan čovek, serija
12.20 Andrija i Anđelka, serija
13.40 MasterChef Srbija
14.45 Popadija, serija
15.30 Hotel, serija
16.25 Radna akcija sa Tamarom
17.30 Urgentni centar, serija
18.30 Ubice mog oca, serija
19.45 Jednaki, film
21.30 Andrija i Anđelka, serija
22.00 Hotel, serija
22.45 Popadija, igrana serija
Blic TV
05.45 Blic dan
07.00 Jutro na Blic
11.00 Blic dan
12.15 Nije srpski ćutati
13.00 Metar moga sela
13.30 Državni službenik, igrana serija
14.45 Zabranjeno voće, igrana serija
15.30 Vesti
15.50 Zabranjeno voće, igrana serija
16.45 Blic uživo
17.30 Vesti
18.00 Istine i laži, igrana serija
18.50 Scena
19.10 Metar moga sela
19.30 Državni službenik, igrana serija
20.25 Kad lišće pada, igrana serija
21.20 Kad lišće pada, igrana serija
22.15 Podkast: Životna priča
23.15 Scena
23.35 Metar moga sela
00.10 Tajkun, igrana serija
01.00 Neka ti je slatko
01.45 Jorgovani, igrani film
03.15 Podkast: Životna priča
NEWSMAX BALKANS
06.30 Prozori Balkana
07.00 Otvori oči
10.00 Vesti
10.10 Stav dana R
10.30 Prozori Balkana
11.00 Perspektiva
12.00 Presek
12.30 Top story
13.00 Tražim reč
14.00 Vesti
14.10 Naša priča
15.00 Presek
15.30 Naša priča
16.00 Sinteza
17.00 Vesti
17.10 Stav regiona
18.00 Presek
19.00 Stav dana
19.30 Nasa priča
20.00 Vesti
20.10 Bizlife week
20.30 Prozori Balkana
21.00 Sinteza
22.00 Presek
22.30 Kadrovi vremena: Dekade
23.30 Top story evening
Komentari (0)