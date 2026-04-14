RTS 1

05.55 Jutarnji program

06.00 Vesti

06.05 Jutarnji program

08.00 Jutarnji dnevnik

08.30 Jutarnji program

11.00 Više od igre, igrana serija

12.00 Dnevnik

13.00 Sportski dnevnik

13.15 Od zlata jabuka

13.45 Jedan dan

14.10 Sveto kraljevstvo

15.00 Vesti

15.10 Ovo je Srbija

16.00 Ranjeni orao, igrana serija

17.00 Dnevnik RTV Vojvodine

17.20 Šta radite, bre

17.45 Beogradska hronika

18.25 Oko/Oko magazin

19.00 Slagalica

19.20 Vreme

19.30 Dnevnik

20.05 Ranjeni orao, igrana serija

21.00 Takovska 10

22.00 Suton, film

23.50 Dnevnik

00.15 Kulturni dnevnik

00.30 Ko je to uradio, film

01.50 Od zlata jabuka

02.20 Dnevnik 2

02.55 Takovska 10

03.55 Sveto kraljevstvo

04.50 Ranjeni orao, igrana serija

Najava

Suton 22.00 RTS1

Marko je dvadeset godina proveo je živeći i radeći u Americi. Nakon penzionisanja vratio se u domovinu i sada kao ostareli udovac brine o dvoje unučadi.

RTS 2

06.15 Verski kalendar

06.25 Datum

06.35 Lajmet, vesti na albanskom jeziku

06.40 Koncert za dobro jutro: Zlatna ploča,

07.35 Slagalica

08.00 Nebojša Čelik šou

08.25 Lola i Mila

08.35 Štrumpfovi

08.55 Ovako vas vidimo

09.15 Plava ptica na Filipinima

09.15 Važne stvari

09.30 Izgubljeno dete

09.50 Đaci u velikom ratu

10.15 Iz života poznatih matematičara

10.40 Eko perspektive

11.05 Eko minijature

11.10 Eko perspektive

11.35 Eko minijature

11.40 Eko perspektive

12.10 Hemija razbija mitove

12.30 Lepota različitosti

12.55 Kreativni distrikt

13.25 Velika iluzija

14.00 Samo nek‘ lete, film

15.25 Ženski raj, serija

16.10 Znanje imanje

17.05 Trag

17.40 Utopija

18.10 Vasilije Popović – Pavle Ugrinov

18.40 Lajmet, vesti na albanskom jeziku

18.55 Odbojka (ž): Plej of, polufinale 2, prenos

21.00 Ženski raj, serija

21.50 Čitanje pozorišta

22.20 Kliker za…: Promišljanje života, Aleksandra Pavićević

22.50 Naučni portal

23.20 Na nišanu, serija

00.10 Eva Gevorgijan, klavir i Beogradska filharmonija

01.00 Odbojka (ž): Plej of, polufinale 2,

02.45 Lajmet, vesti na albanskom jeziku

02.50 Znanje imanje

03.45 Trag

04.15 Eko perspektive

Najava

Čitanje pozorišta 21.50 RTS2

Za gledaoce zainteresovane za pozorište, Čitanje pozorišta je pouzdana, stručna, informativna i kritički osvešćena hronika referentnih pozorišnih zbivanja.

Pink

05.30 Novo jutro, jutarnji program

11.00 Premijera

11.15 Ekskluzivno

11.30 Elita – uživo, rijaliti šou

13.00 Nacionalni dnevnik, informativni program

13.45 Elita – uživo, rijaliti šou

14.55 Nacionalni dnevnik, informativni program

15.30 Elita – uživo, rijaliti šou

17.45 Oteta, serija

18.30 Nacionalni dnevnik, informativni program

19.30 Klopka ljubavi, igrana serija

20.30 Odbačena, igrana serija

21.30 Sudbina, igrana serija

22.00 Amidži šou

00.00 Elita – žurka, rijaliti šou

Najava

Amidži šou 22.00 Pink

Moderan šou koji vodi Ognjen Amidžić. On dovodi najpopularnije ličnosti iz svih oblasti života da pričaju o onome što inače javno ne spominju.

Prva

05.55 Jutro, jutarnji program

10.00 Dan na dan

13.00 Vesti, informativni program

13.10 150 minuta

15.45 Biostile - vaše zdravlje, naša briga

16.00 Praktična žena

17.00 Ekskluziv

17.30 Pobednik, kviz

18.00 Vesti, informativni program

19.00 Pogodi cenu tačno

20.00 Loto

20.10 Igra sudbine: Ljubav nakon greha, serija

21.00 Najbolji san, igrana serija

22.00 Hajde da se volimo

23.00 Glam i Drama

00.00 Posetioci 2, igrani film

02.00 Ekskluziv

02.30 Nikad nije kasno

Najava

Hajde da se volimo 22.00 Prva

Emisija "Hajde da se volimo" ovog utorka na Prvoj od 22.00 donosi priču o Goranu Filipoviću. Kažu da je najpoznatiji imitator Majkla Džeksona u Srbiji. Ekipa emisije Goranu je priredila iznenađenje. A iznenađenje je spremno i za jednu mamu. Jedna zanimljiva devojka poželela je mami kaže ono što često prećutimo - Mama, volim te! Ipak, ima dece kojima detinjstvo nije lako, a među njima je Slavko iz Skadra. Upoznaćete dečaka koji sa ocem živi u veoma lošim uslovima – u trošnoj kući koja se bukvalno urušava. Jedna divna žena odlučila je da pomogne Slavku, pa pogledajte kako, a upoznajte i mušku voklanu grupu "Panonoka" iz Zrenjaina i pogledajte njihovu zanimljivu priču.

B92

06.00 Crtani filmovi

07.15 Sanjalica, serija

08.15 Sanjalica, serija

09.15 7 dana: Scena

10.30 Želim da ti kažem

12.00 Vesti B92

12.15 Štoperica, kviz

12.45 Sinđelići, serija

14.00 Ruže i greh, igrana serija

15.00 Paramparčad, igrana serija

16.00 Vesti B92

16.30 B92 sportski pregled

17.00 Fokus B92

18.00 Kolo sreće, kviz

18.50 Vesti B92

19.05 Sanjalica, serija

20.05 48 sati svadba

21.05 Pelagijin venac, igrana serija

22.00 Vesti B92

22.15 Godina nasilja, igrani film

00.00 48 sati svadba

01.00 Kolo sreće, kviz

01.45 Štoperica, kviz

02.15 Pelagijin venac, igrana serija

03.00 Godina nasilja, igrani film

Najava

Pelagijin venac 21.05 B92

Mima oseća da je Viktor izbacuje iz svog života, jer ne želi sa njom da priča o devojci. Mima pristaje da Kosta ponovo spava u njihovom krevetu, ali bez intimnosti. Zdravko dobija rezultat DNK testa za uvrđivanje očinstva. Olga sve više igra poker na telefonu, zbog čega je Marin zabrinut. Diogen se trudi da privoli Ljubinku da sa njim ode u Rusiju. Kosta pokušava da nađe Darinku, zabrinut zbog njenog stanja posle Bobanove smrti.

Happy

05.50 Dobro jutro, Srbijo

10.00 Radio Happy

12.50 Vesti

13.00 Telestar TV prodaja

13.15 Provodadžije

13.57 Telemaster 1

14.27 1 na 1, kviz

15.00 Posle ručka

16.30 Telemaster 2

17.04 Naslovna strana, kviz

17.41 Žena, serija

18.23 Crvene ruže, igrana serija

19.10 Porodične tajne, igrana serija

20.00 Aktuelnosti

21.30 Muzički specijal

23.00 Žena, igrana serija

23.51 Crvene ruže, igrana serija

00.43 Porodične tajne, igrana serija

01.23 Naslovne strane

01.55 1 na 1, kviz

02.25 Posle ručka

03.52 Aktuelnosti

Najava

Porodične tajne 19.10 Happy

Serija prati živote Ilgaza, uglednog javnog tužioca i Džejlin, mlade advokatice, od trenutka kada im se putevi ukrste zbog ubistva u čijem rasvetljavanju učestvuju.

HYPE TV

07.00 City Hype

09.30 Bos ili hadžija, igrana serija

10.30 Aviondžije, igrana serija

11.00 Crvena zemlja, igrani film

13.00 City Hype

14.00 Hype zvezde

16.00 Peti leptir, igrani film

18.00 Bos ili hadžija, igrana serija

19.00 City Hype

20.00 Opa šou

21.30 Aviondžije, igrana serija

22.00 (Ne) dokazani

23.00 Ugovor, igrani film

02.00 City Hype

RTV PANČEVO

07.00 Buđenje uz TV Pančevo

10.10 Šapa na dlanu

10.30 Uključenje u program TV Informera

12.20 Sportsko oko

13.00 Tajne vinove loze, serija

14.10 Velikani

14.30 Hronika Pančeva

18.00 Tajne vinove loze, serija

19.00 Velike vesti

19.35 Buna ziua!

21.00 Zdrav i prav

21.35 U centru pažnje

22.35 Doku. program

23.05 Noćni program

24 KITCHEN

12.00 Dejvid Roko: Domaći slatkiši

13.00 Pecite sa Akisom

15.00 Džejmi Oliver: Sve za 30 minuta

16.00 Izlet sa Kertisom Stounom

16.30 Prijatno

17.00 Pecite sa Akisom

18.00 Donalova azijska pekarska avantura

19.00 Dejvid Roko: Domaći slatkiši

20.00 Jednostavno: Suzi

STAR LIFE

06.00 Dadilja

07.35 Uvod u anatomiju

09.15 Vatrogasna stanica 19

11.05 Vampirski dnevnici

12.00 Elsbet

12.55 Bračne vode

14.45 8 jednostavnih pravila

15.15 Dadilja

17.05 Dobri doktor

19.00 Uvod u anatomiju

20.00 Uvod u anatomiju

21.00 Vampirski dnevnici

22.00 911

22.55 Bračne vode

CINEMANIA

07.40 Napuštajući Avganistan, film

09.55 Gradonačelnica poslastičarka, igrani film

11.30 Izgubljeno blago Džesija Džejmsa, film

13.15 Pod lupom, film

15.30 Generacija HM, igrani film

17.15 Napuštajući Avganistan, film

19.15 Nigde posebno, igrani film

21.00 Pariz može da sačeka, film

22.45 Na udaru, film

00.40 Zlatna rukavica, igrani film

SUPERSTAR

07.20 Zvaćeš se Varvara, serija

08.20 Šta se zgodi kad se ljubav rodi, film

10.10 Povratak ubice mekog srca, igrani film

11.55 Ljudi u crnom 2, igrani film

13.30 Žikina dinastija, domaći film

15.00 16 blokova, film

16.45 Porotnik, film

18.50 Pakleni vozači, igrani film

21.00 Zvaćeš se Varvara, serija

22.00 Džoker, film

23.45 Everest, igrani film

PRVA PLUS

10.00 Tate, serija

11.35 Pogrešan čovek, serija

12.20 Andrija i Anđelka, serija

13.40 MasterChef Srbija

14.45 Popadija, serija

15.30 Hotel, serija

16.25 Radna akcija sa Tamarom

17.30 Urgentni centar, serija

18.30 Ubice mog oca, serija

19.45 Jednaki, film

21.30 Andrija i Anđelka, serija

22.00 Hotel, serija

22.45 Popadija, igrana serija

Blic TV

05.45 Blic dan

07.00 Jutro na Blic

11.00 Blic dan

12.15 Nije srpski ćutati

13.00 Metar moga sela

13.30 Državni službenik, igrana serija

14.45 Zabranjeno voće, igrana serija

15.30 Vesti

15.50 Zabranjeno voće, igrana serija

16.45 Blic uživo

17.30 Vesti

18.00 Istine i laži, igrana serija

18.50 Scena

19.10 Metar moga sela

19.30 Državni službenik, igrana serija

20.25 Kad lišće pada, igrana serija

21.20 Kad lišće pada, igrana serija

22.15 Podkast: Životna priča

23.15 Scena

23.35 Metar moga sela

00.10 Tajkun, igrana serija

01.00 Neka ti je slatko

01.45 Jorgovani, igrani film

03.15 Podkast: Životna priča

NEWSMAX BALKANS

06.30 Prozori Balkana

07.00 Otvori oči

10.00 Vesti

10.10 Stav dana R

10.30 Prozori Balkana

11.00 Perspektiva

12.00 Presek

12.30 Top story

13.00 Tražim reč

14.00 Vesti

14.10 Naša priča

15.00 Presek

15.30 Naša priča

16.00 Sinteza

17.00 Vesti

17.10 Stav regiona

18.00 Presek

19.00 Stav dana

19.30 Nasa priča

20.00 Vesti

20.10 Bizlife week

20.30 Prozori Balkana

21.00 Sinteza

22.00 Presek

22.30 Kadrovi vremena: Dekade

23.30 Top story evening