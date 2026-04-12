Danas se održavaju parlamentarni izbori u Mađarskoj.

Do 15 sati 66,01 odsto Mađara glasalo na parlamentarnim izborima Na današnjim parlamentarnim izborima u Mađarskoj, do 15 časova glasalo je 66,01 odsto Mađara, saopštila je mađarska izborna komisija. Komisija navodi da je izlaznost u Budimpešti do 15 časova bila 69,23 odsto.

Peter Mađar: Ne spremamo proteste

Peter Mađar je podelio video na svojoj Fejsbuk stranici, u kojem kaže da podaci o izlaznosti jasno ukazuju na težnju za promenama koju je njegova stranka Tisa odavno naslutila.

U svom govoru je naglasio da Tisa i njegove pristalice mirno čekaju da se birališta zatvore.



Delegat Tise učestvovao u kupovini glasova Delegat Tise učestvovao u kupovini glasova

Delegat Tise biračkog mesta u Babočanu je možda učestvovao u kupovini romskih glasova, prema snimku, koji jasno pokazuje kako delegat biračkog mesta pušta dvojicu muškaraca u zgradu biračkog mesta nakon što su međusobno nešto razmenili.

Šokantan snimak objavila je lokalna Fejsbuk stranica izborne jedinice broj 2 okruga Šomođ, na kojoj se nalazi poslanička kandidatkinja Fidesa Zita Kelei.

Izlaznost do 13 časova

Do 13 časova je na izborima u Mađarskoj glasalo 54 odsto birača. Izlaznost u Budimpešti do 13 sati bila je 56,77 odsto.

Isplivao šokantan dokument

Čerča Balaž, bivši stručni političar partije Tisa, podelio je na svojoj društvenoj mreži fotografiju dokumenta pod nazivom "Akcioni plan za izborni dan", koji su mu ujutru poslali unutrašnji izvori. Suština dokumenta na engleskom jeziku jeste da Mađar Peter ne čeka konačne rezultate, već da se što ranije proglasi pobednikom kako bi dobio priznanje Evropske komisije i nemačke vlade.

Takođe, potrebno je da prevremeno objavi kako Fides krade izbore.

Orban: Nijedan patriota ne sme da ostane kod kuće!

Viktor Orban je reagovao na visoku izlaznost od 37,98 odsto. Premijer je na Fejsbuku napisao:

- Mnogo ljudi glasa. To znači samo jedno: ako želimo da zaštitimo bezbednost Mađarske, nijedan patriota ne sme da ostane kod kuće! - stoji u objavi.

Masovna izlaznost do 11 časova

Komisija navodi da je izlaznost u Budimpešti do 11.00 časova bila 36,98 odsto.

Za novi saziv parlamenta u Mađarskoj je, prema prethodnom saopštenju komisije, do 9.00 sati glasalo 16,89 odsto birača, a izlaznost u Budimpešti do 9.00 sati bila je 15,96 odsto.

Teške optužbe na račun partije Tisa: Snimak o kupovini glasova?

Izborni dan protiče u senci ozbiljnih optužbi za pokušaje izborne krađe.

Naime, pojavio se audio-snimak koji, prema tvrdnjama, dokazuje da partija Tisa planira kupovinu glasova romske populacije.

Peter Mađar glasao

Peter Mađar, lider opozicione stranke Tisa, glasao je u vrtiću Meševar u Budimpešti jutros oko 8:30 sati.

Kako je ranije najavljeno, on će nakon glasanja održati konferenciju za novinare.

Orban progovorio o naftovodu "Družba"

Ukrajina će ponovo pustiti u rad naftovod „Družba“ odmah nakon završetka parlamentarnih izbora u Mađarskoj, rekao je za Sputnjik premijer te zemlje Viktor Orban.

„Pobedićemo na izborima i već sledećeg jutra Ukrajinci će ga otvoriti“, odgovorio je on na pitanje agencije.

Viktor Orban je već glasao, mađarski premijer je svoj glas dao u školi Zugliget u 04. pojedinačnoj izbornoj jedinici Budimpešte.

Premijer je nakon glasanja razgovarao sa novinarima i rekao da treba poštovati volju naroda i da je srećan zbog svih birača. Na pitanje da li žali zbog nečega u poslednjih 16 godina, rekao je: "Hvala lepo, dobro sam".

Premijer se nije obratio Peteru Mađaru, već biračima ovog jutra. Zamolio je one koji još nisu izašli na glasanje da "izađu i glasaju".

Govoreći o najinspirativnijim i najdubljim trenucima kampanje, rekao je da je bio deo mnogih uzbudljivih trenutaka: mogao je da se rukuje i razgovara sa ljudima sa kojima možda ranije nije imao priliku.

Orban se obratio i prisutnom ruskom novinaru rekavši mu da je kampanja za njih bila sjajno iskustvo, a zatim izjavio da će pobediti na izborima.

- Ovde sam da pobedim - rekao je.

Tamaš Šuljok je dao svoj glas

Predsednik Mađarske Tamaš Šuljok dao je svoj glas na parlamentarnim izborima u Budimpešti, na biračkom mestu u Osnovnoj školi Nemetvolgii.

Sijarto: Ulog izbora je da Mađarska ostane izvan rata u narednim godinama

Mađarski ministar spoljnih poslova Peter Sijarto poručio je danas da je ulog parlamentarnih izbora koji su jutros počeli u toj zemlji da Mađarska ostane izvan rata u narednim godinama.

Sijarto je potvrdio na svom nalogu na mreži Iks da je glasao i da je njegov izbor bio glas za stranku Fides. Istakao je da se bez snažne, jednoglasne podrške mađarskog naroda Mađarska ne može sačuvati od rata.

"Mađarska neće ratovati ni u narednim godinama. Svi znamo da postoji neverovatan rizik od rata, čak je i lider opozicije koga su ovde delegirali Brisel i Kijev to priznao poslednjih dana. Ova opasnost od rata može se sprečiti samo ako uspemo se odupremo svakodnevnom pritisku i kažemo 'ne' Briselu i Kijevu. Samo Fides može to da garantuje. Idite, glasajte", poručio je Sijarto.

Prvi podaci o izlaznosti: 3,46 odsto birača već na biralištima

Stigli su prvi zvanični podaci Nacionalne izborne kancelarije (NVI) za 7 časova ujutru. Do sada je svoju građansku dužnost obavilo 3,46 odsto upisanih birača.

Regionalni pregled izlaznosti:

Najveća izlaznost: Županija Pešta, gde je glasalo 3,97 odsto birača.

Najmanja izlaznost: Županija Boršod-Abauj-Zemplen, sa tek 2,75 odsto izašlih građana.

Opozicija sprema haos?

Mađarska politička opozicija mogla bi da izazove masovne nemire ako izgubi parlamentarne izbore, rekao je politikolog Gabor Stir.

Glasao ministar spoljnih poslova Peter Sijarto



Ministar spoljnih poslova i trgovine Mađarske, Peter Sijarto, izašao je na biralište u prepodnevnim časovima. Sijarto je svoju građansku dužnost obavio u pratnji supruge.

Orban: Nećemo dozvoliti da budemo uvučeni u rat, nećemo davati novac Ukrajini

Mađarski premijer Viktor Orban izjavio je danas da neće dozvoliti da Mađarska bude uvučena u rat i neće davati novac za Ukrajinu, naglasivši da će štititi interese mađarskih porodica. "Zbog naše dece i unuka, moramo reći 'ne' pretnji Brisela i stranke Tisa, koja je u dosluhu sa njima.

Moramo reći 'da' izboru Fides-KDNP", rekao je Orban gostujući na početku izbornog dana u specijalnom izdanju emisije "Sat pravde", prenosi "Mađar Nemzet". On je rekao da bi pobedom Tise Mađarska mnogo izgubila i bila bi uvučena u rat.

"Cela Evropa ide ka ratu, troškovi porodica će vrtoglavo porasti, ali mi nećemo davati novac Ukrajini i zaštitićemo porodice", rekao je Orban.

Otvorena birališta

Jutros u 6.00 časova otvoreno je 10.047 biračkih mesta u Mađarskoj i očekuje se da će do večeras u 19.00 časova glasati oko 7,5 miliona birača, preneli su danas mađarski mediji.

Nacionalna izborna kancelarija (NVI) će informisati javnost o izlaznosti sedam puta tokom izbornog dana i to u 7, 9, 11, 13, 15, 17 i 18.30 časova, prenosi "Mađar Nemzet".

Objavljivanje preliminarnih rezultata počeće ubrzo nakon zatvaranja biračkih mesta, a očekuje se da će do 23.00 časa večeras biti obrađeno 92-95 odsto glasova. U Mađarskoj se danas održavaju parlamentarni izbori na kojima pravo glasa ima više od 8,1 miliona birača, a prema podacima Nacionalne izborne kancelarije, putem pošte iz drugih zemalja može da glasa skoro pola miliona mađarskih državljana, najviše iz Rumunije i Srbije.

Prema anketama javnog mnjenja, glavni rivali su stranka Fides aktuelnog mađarskog premijera Viktora Orbana i proevropska stranka Tisa, koju predvodi Peter Mađar.

Na izborima, koji se održavaju u 106 izbornih jedinica, biće izabrano 199 poslanika Narodne skupštine Mađarske. Rok za objavljivanje rezultata izbora je 18. april, dok konačni rezultati treba da budu objavljeni do 4. maja.

Za stranke, cenzus za ulazak u parlament je osvajanje pet odsto glasova. Mađarskog premijera bira parlament prostom većinom glasova, a mađarski predsednik podnosi predlog za mandatara nove vlade, koji je obično kandidat stranke koja je pobedila na izborima, a parlament zatim glasa o nominaciji.

Ako parlament ne izabere predloženu osobu, predsednik podnosi novi predlog u roku od 15 dana, a ako parlament ponovo ne izabere novog mandatara, predsednik može da raspusti parlament i da raspiše nove izbore. Ovi parlamentarni izbori su deseti od obnavljanja slobodnih izbora u Mađarskoj 1990. godine.

