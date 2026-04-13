Đorđa Meloni, koja je bila među Orbanovim najglasnijim navijačicama u Evropi, objavila je saopštenje na X-u čestitajući Mađaru na "jasnoj izbornoj pobedi".

"Zahvaljujem se svom prijatelju Viktoru Orbanu na intenzivnoj saradnji tokom godina. Znam da će čak i iz opozicije nastaviti da služi svojoj naciji", rekla je Meloni.

Ona je istakla da su Italija i Mađarska "nacije povezane dubokom vezom prijateljstva".

"I sigurna sam da ćemo nastaviti da radimo zajedno u konstruktivnom duhu u interesu naših naroda i zajedničkih izazova", poručila je Meloni.

Podsetimo, Viktor Orban je imao nekoliko moćnih pristalica među istomišljenicima iz sveta, uključujući i američkog predsednika Donalda Trampa.

Sada kada je izgubio izbore, njegove pristalice će morati da pronađu način da sarađuju sa njegovim zamenikom Peterom Mađarom.