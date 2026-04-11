Portparol je za RBB kazao da je u trenutku nesreće u vozu bilo oko 600 putnika.

Nadzemni dalekovod je pukao i pao je na voz oko 11.25 sati, kod grada Cahna, a saobraćaj na tom delu pruge je zbog zaustavljenog voza u prekidu.

U incidentu je oštećeno ili razbijeno nekoliko prozora a dva putnika su lakše povređena od krhotina.

Kako je najavljeno, za putnike u vozu biće obezbeđen dalji prevoz autobusima.

Dok je pruga blokirana zaglavljenim ICE vozom, vozovi između Berlina, Halea i Lajpciga biće preusmereni preko Desaua i Vizenburga a preusmeravanja će na nekim linijama izazvati kašnjenja od oko 40 minuta.