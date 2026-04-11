Novi iranski vrhovni vođa ajatolah Modžtaba Hamnei navodno se oporavlja od teških povreda lica i nogu zadobijenih u vazdušnom napadu na kompleks vrhovnog vođe u Teheranu, u kojem je ubijen njegov otac i prethodnik Ali Hamnei, preneo je Rojters, pozivajući se na izvore.

Prema tim navodima, koji nisu nezavisno potvrđeni, Hamnei je ranjen na početku rata 28. februara, dok se od tada nije pojavljivao u javnosti niti su objavljivane njegove fotografije ili snimci.

Izvori tvrde da učestvuje u radu kroz audio-konferencije i u donošenju ključnih odluka. Navodno se i dalje nalazi u procesu oporavka, ali je mentalno aktivan, dok se njegova sposobnost procenjuje tako da u potpunosti može da obavlja funkciju vrhovnog vođe.

Iranske vlasti nisu zvanično potvrdile detalje o njegovom zdravstvenom stanju. U izveštaju je navedeno da je njegov otac, dugogodišnji iranski vrhovni vođa, poginuo u istom napadu, kao i više članova porodice, dok su pojedini američki izvori tvrdili da je Hamnei zadobio ozbiljne povrede, uključujući moguće gubitke ekstremiteta.

Analitičari upozoravaju da bi eventualna slabija vidljivost i ograničen autoritet novog vođe mogle da utiču na unutrašnju političku ravnotežu u Iranu, posebno u kontekstu ratnih okolnosti i diplomatskih pregovora koji su u toku.

Zvanične potvrde Teherana o njegovom stanju i dalje nema, dok se u iranskoj javnosti i na društvenim mrežama šire spekulacije o njegovoj ulozi i mestu gde se nalazi.

