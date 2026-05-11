Izraelski premijer Benjamin Netanjahu izjavio je da veruje kako je iranski vrhovni vođa Modžtaba Hamnei živ.

Modžtaba Hamnei se nije javno pojavljivao otkako je nasledio svog oca Alija Hamneija, koji je ubijen u američko-izraelskim vazdušnim napadima na početku rata, zbog čega su se pojavile brojne spekulacije o njegovom stanju.

Prema ranijim informacijama, novi vrhovni vođa navodno je teško ranjen u napadu u kojem je ubijeno još pet članova njegove porodice.

U intervjuu za emisiju "60 Minutes" televizije CBS, Netanjahu je rekao: "Mislim da je Modžtaba Hamnei živ. U kakvom je stanju, teško je reći." i dodao da se Hamnei krije na tajnoj lokaciji.

"Krije se u nekom bunkeru ili na tajnoj lokaciji i pokušava da održi svoj autoritet. Mislim da nema isti autoritet kakav je imao njegov otac", rekao je Netanjahu.

Iranska agencija Fars juče je objavila da se Hamnei sastao sa jednim vojnim komandantom i dao "nove smernice za nastavak operacija i odlučno suprotstavljanje neprijateljima". Agencija nije objavila dodatne detalje.