U intervjuu za emisiju "60 minuta" na Si-Bi-su, Netanjahu je rekao: "Mislim da je Modžtaba Hamnei živ. U kakvom je stanju, teško je reći".

Dodao je da se Hamnei krije.

"Krije se u nekom bunkeru ili na tajnoj lokaciji i pokušava da održi svoj autoritet. Ne mislim da ima isti autoritet koji je imao njegov otac", rekao je Netanjahu.

"Izrael želi smanjenje na nulu finansijske komponente vojne podrške SAD"

Izrael želi smanjenje finansijske vojne podrške SAD, i planira da taj proces započene odmah i završi ga u narednih 10 godina, saopštio je Netanjahu.

U intervjuu za Si-Bi-Es Njuz na pitanje da li razmatra smanjenje američke finansijske podrške, izraelski premijer je potvrdno odgovorio.

"Apsolutno. I rekao sam to predsedniku SAD Donaldu Trampu", izjavio je Netanjahu.

On je precizirao da njegova vlada želi da smanji američku finansijsku podršku, finansijsku komponentu vojne saradnje dve zemlje, na nulu.

"Godišnje dobijamo 3,8 milijardi dolara. I mislim da je vreme da se odustane od preostale vojne podrške", rekao je izraelski premijer, napominjući da bi želeo da ovaj proces započne odmah i da se završi u roku od deset godina. Trenutni sporazum, koji ističe 2028. godine, predviđa godišnju dodelu 3,8 miliradi dolara Izraelu od strane SAD.

