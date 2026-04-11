Incident se dogodio dan pre početka katoličkog uskršnjeg vikenda, u trenutku kada je ova saobraćajnica, koja povezuje Francusku i Španiju, bila prepuna vozila.

- Osumnjičeni su koristili trepćuće plavo svetlo (blinkere) kako bi se lažno predstavljali kao policajci. Na taj način su zaustavljali vozače i potom ih pljačkali. Jedna od potencijalnih žrtava posvedočila je da joj je takođe signalizirano da stane, ali je, posumnjavši u prevaru, nastavila vožnju i tako izbegla pljačku - pišu strani mediji.

Policija je osumnjičene uočila tokom redovne patrole, nakon čega je usledila filmska potera. Vozač je, prema navodima, naglo ubrzao i počeo da krivuda između automobila, dovodeći u opasnost brojne učesnike u saobraćaju.

Uprkos rizičnoj vožnji i pokušaju bekstva, policija je uspela da ih zaustavi i uhapsi. Naknadnom proverom utvrđeno je da su osumnjičeni već poznati policiji zbog krađa i lažnog predstavljanja kao službena lica, a njihovo vozilo povezano je sa najmanje tri pljačke na istoj deonici autoputa.

Prilikom pretresa automobila, policija je pronašla više predmeta koje su koristili kako bi se lažno predstavljali kao policajci, uključujući signalizaciju i opremu nalik službenoj. Vozač kod sebe nije imao vozačku dozvolu, zbog čega se, pored ostalog, suočava sa optužbama za opasnu vožnju, pružanje otpora prilikom hapšenja i nepoštovanje policijskih naređenja.

Osumnjičeni su istog dana privedeni pred sud, a istraga o ovom slučaju je u toku.

