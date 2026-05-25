Iranski vrhovni lider ajatolah Modžtaba Hamnei pretrpeo je "površinske povrede" na licu, glavi i nogama tokom napada američko-izraelskih snaga 28. februara, kada je ubijen njegov otac i prethodni ajatolah Ali Hamnei, prenela je danas iranska agencija ILNA.

Prema navodima te agencije, Moždtabine povrede nisu bile teže prirode, tako da nije bilo potrebno posebno lečenje, niti je situacija iziskivala da mu noge budu amputirane.

"Osim površinskih povreda, nije se dogodilo ništa značajno, a iz moje perspektive fizijatra, nije bilo većih povreda koje su zahtevale poseban tretman, izuzev jednog ili dva šava", rekao je portparol iranskog Ministarstva zdravlja Hosein Kermanpur.

Dodao je da je Hamnei već narednog dana pušten iz bolnice. Prethodno su zapadni mediji preneli da je Hamnei doživeo teže opekotine na licu, da su izvršene tri operacije na jednoj njegovoj nozi, kao i da ajatolah čeka da mu se izradi protetička noga.

Portal Axios juče je preneo da je Iran načelno pristao da se reši visoko obogaćenog uranijuma u pregovorima sa Sjedinjenim Američim Državama, a vrhovni lider Irana ajatolah Modžtaba Hamnei navodno je odobrio nacrt sporazuma.