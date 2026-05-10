Informacije o zdravstvenom stanju Modžtaba Hamneja i detaljima napada na vrh iranskog režima izazvale su novu buru na Bliskom istoku, dok se iz Teherana po prvi put pojavljuju konkretniji navodi o tome šta se dogodilo tokom zajedničkog američko-izraelskog udara na objekte povezane sa iranskim rukovodstvom.

Prema tvrdnjama Mazahera Hoseinija, zvaničnika zaduženog za protokole u kancelariji bivšeg vrhovnog vođe Ali Hamneji, Modžtaba Hamneji je povređen tokom eksplozije izazvane raketnim napadom, ali se uspešno oporavio i sada je „potpuno zdrav“. Ova izjava predstavlja jedno od najdetaljnijih zvaničnih obraćanja iranskih struktura o događajima koji su mesecima bili obavijeni spekulacijama i kontradiktornim informacijama.

Hoseini je tokom obraćanja pristalicama režima rekao da je mesto na kojem je Modžtaba Hamneji obično držao predavanja potpuno uništeno u napadu koji su, prema tvrdnjama Teherana, izvele Sjedinjene Američke Države i Izrael. Prema njegovim rečima, Hamnei tog dana nije bio u toj prostoriji, što mu je verovatno spasilo život.

Istovremeno, tvrdi se da su projektili pogodili njegovu kuću, pri čemu je poginula njegova supruga Zahra Hadad Adel, kao i Mesbah Bageri Kani, zet Alija Hamneja. Slične informacije ranije su se pojavile u više međunarodnih medija, uključujući britanske i američke izvore, mada potpuna nezavisna potvrda svih detalja i dalje ne postoji.

Prema opisu koji je izneo Hoseini, Modžtaba Hamneji je u trenutku udara bio na stepeništu kada ga je detonacija odbacila, usled čega je zadobio povrede leđa i kolena.

– Leđa su mu se već oporavila, a noga će uskoro potpuno zarasti – rekao je Hoseini, odbacujući glasine o teškim povredama glave.

On je naveo i da je Hamneji imao manju posekotinu iza uha, koja se, kako je rekao, „ispod turbana gotovo i ne vidi“. Time je Teheran pokušao da demantuje brojne spekulacije koje su prethodnih nedelja kružile međunarodnim medijima, a u kojima se tvrdilo da je novi iranski lider teško ranjen ili čak životno ugrožen.

Dodatnu težinu celoj priči daje tvrdnja da je i sam Ali Hamneji bio direktna meta napada, na svega nekoliko desetina metara od mesta eksplozije. Prema Hoseiniju, tokom incidenta poginuli su i visoki pripadnici bezbednosnih struktura, uključujući Sardara Širazija i njegove pratioce.

Napad na vrh iranskog režima predstavljao bi jedan od najdramatičnijih trenutaka u savremenoj istoriji Islamske Republike i na kraju izazvao eskalaciju tenzija između Teherana sa jedne i Vašingtona i Tel Aviva sa druge strane u pravi rat.