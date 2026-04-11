Naime, lažovska "Nova S" prenela je izjavu poslanice Evropskog parlamenta iz grupe Obnovimo Evropu (Renew Europe), Irene Joveve, koja je iznela neistine o predsedniku Srbije.

Sskandalozan naslov na blokaderskom portalu "Nova S" glasi: "Srbija je pod Vučićem videla samo nasilje. Pokradeni izbori i zgaženi mediji doveli su je na ivicu: Irena Joveva o najavi da se EU sprema da uskrati 1,5 milijardi našoj zemlji".

Kako smo već pisali, Irena Joveva je u objavi na Iksu prvobitno reagovala na tekst briselskog portala Politiko (Politico), u kom se navodi da se "Srbija suočava sa mogućnošću gubitka do 1,5 milijardi evra finansijskih sredstava Evropske unije (EU), dok Evropska komisija (EK) razmatra da ih ukine zbog demokratskog nazadovanja i bliskih veza zemlje sa Rusijom".

Pitamo se kada je Irena Joveva dobila srpsko državljanstvo i pravo glasa u Srbiji? Nije? Onda nema apsolutno nikakvo pravo da poziva na promene u Srbiji.

S druge strane - pod vođstvom Aleksandra Vučića, Srbija je zabeležila pad nezaposlenosti sa 26 posto na osam posto, zaposleno je više od 600.000 ljudi, prosečna neto plata porasla je sa približno 330 evra na 1.050 evra, izgrađeno je više od 600 kilometara autoputeva, a ti isti (blokaderski) mediji počeli su da rade u Srbiji zahvaljujući zakonima koje je donela njegova vlada, nijedan medij nije zabranjen niti ugašen...

Reagovala Ana Brnabić i Milica Nikolić

Podsetimo, predsednica Skupštine Ana Brnabić i članica Predsedništva Srpske napredne stranke (SNS) Milica Nikolić reagovale su na komentar evroposlanice Irene Joveve povodom teksta koji je objavio "Politiko", a u kojem se navodi da "Evropska komisija razmatra da Srbiji uskrati do 1,5 milijardi evra".

- O "promenama", sigurno ne odlučuješ ti ili drugi stranac, nego građani Srbije. Pošto vas boli Vučićeva nezavisna i suverena politika, lažete o "nasilju, korupciji…" A, pošto kod nas, "bez prosperiteta", na pumpama ima goriva, kakva je situacija u Sloveniji, sa prosperitetom?! - napisala je Nikolićeva na društvenoj mreži "Iks".

"Dakle, pokažite malo poštovanja, prestanite da se mešate u naša unutrašnja pitanja, povucite se i bavite se svojom državom", dodala je Brnabićeva.

