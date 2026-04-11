Jedna osoba je poginula, a 27 je povređeno kada se autobus sa turistima na španskim Kanarskim ostrvima srušio u provaliju, saopštile su danas lokalne službe za vanredne situacije.



Incident se dogodio na La Gomeri, jednom od osam ostrva koja čine španski arhipelag u Atlantskom okeanu kod zapadne obale Afrike, a većina putnika su državljani Velike Britanije.

Povređeni su prebačeni u lokalnu bolnicu na ostrvu, saopštile su službe hitne pomoći.

La Gomera je među najmanjim Kanarskim ostrvima, sa strmim terenom, vulkanskim planinama, gustom šumom i selima na liticama.



