Izraelski premijer Benjamin Netanjahu izjavio je da izraelske snage pojačavaju napade na libansku militantnu grupu Hezbolah u Libanu. Nakon gotovo tri meseca prekida, iranski predsednik Masud Pezeškijan naložio je ponovno uspostavljanje međunarodnog interneta u Iranu.

Rubio: Ormuski moreuz mora biti otvoren "na ovaj ili onaj način"

Američki državni sekretar Marko Rubio izjavio je da Ormuski moreuz, između Irana i Omana, mora biti otvoren, "na ovaj ili onaj način". "Moreuz mora biti otvoren, biće otvoren na ovaj ili onaj način, tako da mora biti otvoren", rekao je Rubio novinarima u svom avionu u indijskom gradu Džajpuru, govoreći o američkim napadima na Iran koji su se dogodili tokom protekle noći, prenosi Rojters. On je kazao da bi pregovaranje o sporazumu sa Iranom mogao "da traje nekoliko dana".

Sjedinjene Države napale Iran

"Američke snage su danas izvele napade u samoodbrani na jugu Irana kako bi zaštitile naše trupe od pretnji koje predstavljaju iranske snage", rekao je portparol CENTCOM-a Timoti Hokins za CNN u saopštenju, kao odgovor na pitanje da prokomentariše eksplozije koje su se dogodile oko Ormuskog moreuza.

On je kazao da su među metama američke vojske bila "mesta za lansiranje raketa i iranski čamci koji su pokušavali da postave mine".

"Centralna komanda Sjedinjenih Američkih Država nastavlja da brani naše snage, koristeći uzdržanost tokom tekućeg primirja", dodao je Hokins.

Američke i iranske snage su i ranije tokom primirja, koje je stupilo na snagu 8. aprila, razmenjivale vatru.

Početkom maja, američke snage su gađale iranske vojne objekte za koje su naveli da su odgovorni za pokretanje niza "ničim izazvanih" napada raketama, dronovima i malim čamcima na američke ratne brodove koji su prolazili kroz moreuz.

Američki predsednik Donald Tramp je ranije ovlastio američke snage da odgovore na iranske provokacije oko Ormuskog moreuza, koji je ključni plovni put za transport oko petine nafte i tečnog prirodnog gasa na međunarodnom nivou.