Mađarski premijer Viktor Orban izjavio je da, ukoliko ne bude obnovljen protok kroz naftovod "Družba", Budimpešta neće doneti ni jednu odluku u korist Kijeva, poručivši da Mađarska može duže da opstane bez nafte nego Ukrajina bez evropskog finansiranja.

"Svi znamo da je ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski obustavio protok. Čak i da je istina da su Rusi napali "Družbu", ništa ga ne sprečava da ga pokrene ponovo", naveo je Orban u video-poruci na "Iksu".

On je naglasio da nije slučajnost što ni evropskim stručnjacima nije dozvoljen pristup "Družbi" u Ukrajini, a kamoli Mađarima i Slovacima.

"Zelenski je javno rekao da ne želi da obnovi protok zato što smatra da nije u redu da Mađarska i Slovačka kupuju rusku naftu. Moj odgovor je da tvoje mišljenje nije bitno. To je naš posao, kupili smo tu naftu od Rusa, i očekujemo da je propustiš", napomenuo je mađarski premijer.

On je naveo da, u slučaju da Zelenski odbije da obnovi protok nafte "Družbom", Budimpešta neće doneti nijednu odluku koja ide u korist Kijevu, jer ima i ovlašćenja i obavezu prema Mađarskoj da tako postupi.

"Ukoliko ne želi da obnovi protok, neću odobriti pozajmicu od 90 milijardi evra. A mi možemo duže opstati bez nafte nego što on može bez evropskog finansiranja", dodao je Orban.