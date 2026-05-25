Ruske podmornice iz arktičke zone mogu da gađaju ciljeve u SAD bez izlaska iz oblasti koje Moskva smatra strateški najbezbednijim, ocenjuje zapadni Military Watch Magazine u analizi raketnog sistema „Sineva“, koji je ponovo dospeo u fokus nakon vežbi ruskih nuklearnih snaga.

Prema navodima tog lista, balističke rakete R-29RMU2 „Sineva“ imaju dovoljan domet da pogode ciljeve na teritoriji Sjedinjenih Država i EU direktno iz ruske Arktičke zone.

Upravo ta mogućnost smatra se jednom od ključnih prednosti sistema koji se nalazi na strateškim atomskim podmornicama projekta 667BDRM „Delfin“, koje NATO vodi pod oznakom Delta IV.

Analitičari ukazuju da je ovakav raspored posebno važan za podmornice klase „Delfin“, jer ih je lakše otkriti nego novije ruske podmornice projekta 955A „Borej-A“. Uprkos tome, njihov potencijal i dalje izaziva ozbiljnu pažnju vojnih stručnjaka na Zapadu.

Jedna podmornica projekta 667BDRM može da nosi čak 16 raketa „Sineva“, što joj daje značajnu udarnu sposobnost.

Military Watch Magazine navodi da kombinacija velikog dometa i mogućnosti delovanja iz arktičkog područja omogućava ruskim snagama da zadrže visok nivo strateške fleksibilnosti bez potrebe za izlaskom u otvorene okeanske zone.

Tema ruskih podmornica i hipersoničnog naoružanja ponovo je aktuelizovana i zbog razvoja novih sistema.

Glavnokomandujući ruske mornarice Aleksandar Moisejev ranije je izjavio da će testiranja nove atomske podmornice „Perm“ projekta 885M „Jasenj-M“ biti završena tokom 2026. godine.

Reč je o podmornici koja će nositi hipersonične rakete „Cirkon“, oružje koje već duže vreme izaziva veliku pažnju vojnih analitičara širom sveta.

Rusija poslednjih godina intenzivno razvija podvodnu komponentu svojih strateških snaga, a fokus na Arktik sve češće se opisuje kao jedan od ključnih elemenata nove vojne ravnoteže.

Zapadni vojni stručnjaci smatraju da upravo mogućnost dejstva iz teško dostupnih arktičkih oblasti predstavlja dodatni izazov za sisteme ranog upozorenja i protivraketne odbrane.

Zato se ruske podmornice sa raketama „Sineva“ i dalje nalaze među najpraćenijim elementima ruske strateške flote.