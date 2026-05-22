On je rekao da je sastanak trebalo da bude posvećen pitanjima iz nadležnosti Ministarstva unutrašnjih poslova, ali da želi da počne od, kako je naveo, terorističkog napada kijevske vlasti u Luganskoj Narodnoj Republici.

Putin je zatražio od učesnika sastanka da iznesu ocene i predloge u vezi sa tim napadom.

Ranije je predsednik naložio Ministarstvu odbrane da pripremi predloge odgovora na napad, a Ministarstvu spoljnih poslova da međunarodnu zajednicu obavesti o, kako je naveo, zločinu ukrajinskih snaga.

Putin je ponovo pozvao ukrajinske vojnike da ne izvršavaju zločinačka naređenja kijevske vlasti, a situaciju za ukrajinsku vojsku na frontu ocenio je kao katastrofičnu.

Ukrajinski dronovi su tokom noći pogodili dom koledža u kojem se nalazilo 86 studenata, što je dovelo do urušavanja zgrade. Prema poslednjim podacima, poginulo je šest osoba, 39 je ranjeno, a 15 se vodi kao nestalo.