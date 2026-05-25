"Otvoreni smo za konstruktivnu saradnju sa svim partnerima koji dele principe međusobnog poštovanja i spremni su da grade poštene i dugoročne odnose", rekao je Putin u poruci učesnicima, organizatorima i gostima 29. Sanktpeterburškog međunarodnog ekonomskog foruma, prenosi Sputnjik.

Po njegovim rečima, Rusija je bila i ostaje neodvojivi deo globalnog ekonomskog sistema.



„Danas, kada se međunarodni odnosi i ekonomske veze suočavaju sa izazovima bez presedana, fragmentacijom i prekidom logističkih i tehnoloških lanaca, upravo su pragmatizam i ravnopravan dijalog posebno aktuelni i neophodni“, smatra ruski lider.

Sanktpeterburški međunarodni ekonomski forum održaće se od 3. do 6. juna.