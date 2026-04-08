U većem delu Hrvatske jutros preovladava vedro vreme, dok je povećana oblačnost zabeležena samo u pojedinim delovima unutrašnjosti. Na Jadranu duva jaka bura, koja podno Velebita dostiže i olujne udare, zbog čega je Hrvatski auto-klub (HAK) uveo ograničenja saobraćaja za određene kategorije vozila, prenose hrvatski mediji.

Promena vremena u Hrvatskoj

Do kraja srede zadržaće se vetrovito, ali pretežno sunčano i relativno toplo vreme. Slične vremenske prilike očekuju se i u četvrtak, uz povremeno povećanje oblačnosti u unutrašnjosti tokom dana. U istočnim krajevima moguća je i slaba kiša.

Na Jadranu će i dalje duvati umerena do jaka bura, sa povremenim olujnim udarima, što može otežavati saobraćaj i boravak na otvorenom.

Stiže zahlađenje i padavine

U petak sledi pogoršanje vremena – očekuje se više oblaka, pad temperature i kiša, pre svega u unutrašnjosti i to u drugom delu dana. U najvišim planinskim predelima moguća je i pojava slabog snega.

Tokom subote u Dalmaciji su još uvek mogući povremeni pljuskovi i slaba kiša, naročito u jutarnjim i večernjim satima. Ipak, ostatak vikenda doneće stabilnije vremenske prilike i uglavnom suvo vreme.