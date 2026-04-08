Predsednik skupštinskog Odbora za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu Uglješa Mrdić izjavio je danas da odbijanje dijaloga na koji je pozvao predsednik Srbije Aleksandar Vučić, jasno pokazuje da blokaderi ne žele izbore već revoluciju i istakao da je predsedniku Vučiću i Srpskoj naprednoj stranci (SNS) interes države na prvom mestu i da će u skladu sa tim biti doneta odluka da li će i kada biti izbori.

''Njima (blokaderima) nije do izbora, njima je do revolucije da bi uništili Srbiju. Za razliku od njih, SNS predvođena predsednikom Milošem Vučevićem je uvek spremna za izbore. Spremni smo da se borimo i da pobedimo u jednoj demokratskoj borbi. Uvek nam je, kao što je više puta rekao predsednik Vučić, interes države na prvom mestu'', rekao je Mrdić za TV Pink.

Naveo je da, s druge strane, blokaderi poput rektora Univerziteta u Beogradu Vladana Đokića i dekana Filozofskog fakulteta Danijela Sinanija čine sve protiv države i da im nije do istine i pravde, kao i da pokušavaju da zataškaju slučaj stradanja studentkinje na Filozofskom fakultetu.

Mrdić je rekao da je u toku istraga o tom slučaju i da treba utvrditi istinu i sve okolnosti tog tragičnog događaja.

''Porodica stradale Milice zaslužuje da zna istinu, a primetili smo da nikakvu empatiju prema toj nevinoj žrtvi, prema njenoj porodici nemaju blokaderi'', rekao je Mrdić.

Povodom navoda u delu javnosti da je policija "upala" u zgradu Rektorata, Mrdić je rekao da takvim izjavama blokaderi pokušavaju da izazovu haos i dodao da su čak i Đokićevi advokati priznali da je policija sve uradila u skladu sa zakonom.