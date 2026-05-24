Predsednica Skupštine Srbije Ana Brnabić sinoć je bila u Pionirskom parku na skupu podrške predsedniku Aleksandru Vučiću.

Govoreći o blokaderskom skupu na Slaviji, Ana Brnabić je rekla:

- Imali su svoj skup, to je bio pravi, onako, predizborni skup. Došli su, okupili su se iz čitave Srbije, vidim da su dobili ogromnu podršku iz inostranstva. Neverovatno, najveća podrška iz Republike Hrvatske. Hrvatski mediji, vidim, pumpaju li, pumpaju. Tako N1 ne pumpa. N1 ne pumpa kako pumpa hrvatski "Index", tako da, mislim da je sve jasno. Apsolutno je sve svima jasno.

-Najviše pumpa Zagreb, javne ličnosti i hrvatski mediji. Razumem to. Hrvatska je jasno deklarisala svoj strateški interes - da Aleksandar Vučić ne bude na čelu. Prestigli smo Hrvatsku u BDP-u (ne mislim po glavi stanovnika), ali ranije nismo ni bili blizu. Imamo brze pruge, oni nemaju. Sada su se uplašili supersoničnih raketa. Njihov interes je da se pomogne bilo kome u nameri da se sruši Aleksandar Vučić. Da Srbija bude najgora na začelju Zapadnog Balkana - to je njihov strateški interes. Ono što mi nikada neće biti jasno, da postoje ljudi koji su rođeni i žive ovde da se bore za ostvarivanje strateškog cilja Hrvatske - rekla je Brnabić večeras u emisiji "Hit Tvit".

Podsetimo, hrvatski portali pomno su pratili su blokaderski skup, te su, pored vesti, imali i blogove u kojima su uživo izveštavali od dešavanjima iz Beograda.