Podsećamo, nakon što je iskoristio obojenu revoluciju da napuni sopstvene džepove, biznismen Dragan Šolak zadao je konačni udarac blokaderima prodajom udela u kompaniji.

Sada smo svedoci još jedne podele blokadera na "biznis frakcije", a okosnica je upravo Veran Matić, čovek koji dolazi da "brani" N1, privatnu kompaniju, od sopstvenih odluka, i nekadašnji vlasnik B92.

Kako kaže ideolog blokadera Naim Leo Beširi na društvenoj mreži X, Matić ne brani toliko N1 koliko sprema osnivanje televizije koja će uleteti u vakuum koji nastaje nestankom N1. Na konstataciju da je vakuum nastao prvobitnom prodajom B92 od strane Matića, Beširi tvrdi kako "nije bilo drugog izbora".

S druge strane, reditelj Janko Baljak, jedan od vođa blokadera sa Fakulteta dramskih umetnosti (FDU) i profesor, sada je opleo po Veranu Matiću u nameri da "odbrani" blokadersku N1 od novih kupaca.

Svoje mišljenje iskazao je na društvenoj mreži Iks, a u komentarima se uvrede nižu jedna za drugom:

-Ne verujem da Matić Veran može odbraniti N1 i ne volim da ga vidim u prvim redovima borbe. Imao je priliku da odbrani svoju i našu "devedestvojku" i pustio je tu priču niz vodu za sve pare. Ja sam za Srbiju i medijsku scenu koja nema kratko pamćenje.