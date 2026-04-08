Najvažnije:

Raketni napadi su prijavljeni širom regiona Zaliva i Izraela ubrzo nakon što je predsednik Donald Tramp objavio da je pristao na dvonedeljni prekid vatre sa Iranom. Zvaničnik kaže da je američka vojska obustavila napade na Iran.

Iranska vojska će koordinirati prolaz brodova kroz kritični Ormuski moreuz tokom prekida vatre, rekao je iranski ministar spoljnih poslova. Tramp je rekao da je ponovno otvaranje moreuza ključni uslov sporazuma o prekidu vatre.

Pakistanski premijer je pozvao delegacije iz Irana i SAD u Islamabad na razgovore u petak. Ranije u utorak, Pakistan je predložio dvonedeljni prekid vatre kako bi se omogućila diplomatija.

Izrael je rekao da će obustaviti napade na Iran, ali je tvrdio da Liban nije deo prekida vatre, prema saopštenju iz kancelarije izraelskog premijera Bendžamina Netanjahua.

Libanska vojska pozvala civile da se ne vraćaju u sela na jugu zemlje



Libanska vojska danas je pozvala civile da se ne vraćaju u sela na jugu Libana, nakon što je Izrael saopštio da se primirje u Iranu ne odnosi na borbe protiv Hezbolaha.



„U svetlu regionalnih dešavanja i vesti koje kruže o prekidu vatre, Komanda vojske poziva građane da se uzdrže od povratka u južna sela i gradove i da se ne približavaju područjima gde su napredovale izraelske okupacione snage, kako bi sačuvali svoju bezbednost, posebno zato što mogu izložiti svoje živote opasnosti od tekućih izraelskih napada“, saopštila je Komanda libanske vojske, prenosi libanska Nacionalna novinska agencija (NNA).



Komanda je, takođe, pozvala stanovnike da se pridržavaju uputstava raspoređenih vojnih jedinica i da budu oprezni sa neeksplodiranim ubojitim sredstvima i sumnjivim predmetima koji su ostali od izraelske agresije, i da ih prijave najbližem vojnom centru ili drugim bezbednosnim snagama.

Ima mrtvih u novim napadima na Liban

Najmanje četiri osobe su poginule u izraelskom vazdušnom napadu na južni Liban rano jutros, izvestila je zvanična Nacionalna novinska agencija Libana.

Vazdušni napad je bio usmeren na zgradu u oblasti Džal al-Bahr u blizini bolnice Hiram, pri čemu je poginulo četvoro ljudi, navodi ova novinska agencija. Nekoliko drugih napada ciljalo je položaj koji pripada medicinskom osoblju zdravstvenih organa u gradu Šakra, gde je povređeno više osoba.

Artiljerijsko granatiranje je takođe pogodilo oblasti Hanije i Mansuri.

Novinska agencija je izvestila i o vazdušnim napadima na gradove Hadata, Rab Talatin, oblast Abasije, Kafra i Džmejdžme.

Iran i Oman će tokom primirja naplaćivati takse za prolazak kroz Ormuski moreuz



Dvonedeljni plan o prekidu vatre između Sjedinjenih Američkih Država i Irana predviđa da Iran i Oman mogu da naplaćuju takse brodovima koji prolaze kroz Ormuski moreuz, uski ulaz u Persijski zaliv, izjavio je danas regionalni zvaničnik uključen u pregovore.

Prema njegovim rečima, Iran planira da prikupljena sredstva iskoristi za obnovu nakon sukoba, ali se ne zna u koje svrhe će Oman usmeriti prihod od taksi, preneo je AP. Ormuski moreuz se nalazi u teritorijalnim vodama Irana i Omana, ali je međunarodna zajednica taj prolaz do sada smatrala međunarodnim plovnim putem kroz koji se brodovi slobodno kreću, bez plaćanja putarine.

Zvaničnik, koji je bio direktno uključen u pregovore o primirju, govorio je pod uslovom anonimnosti kako bi mogao da iznese detalje internih razgovora.

Izrael nastavlja napade u Libanu uprkos tvrdnjama o primirju

Izraelske snage nastavile su tokom noći i jutros napade širom Libana uprkos tvrdnjama pakistanskog premijera da su Sjedinjene Američke Države, Iran i njihovi saveznici postigli trenutni prekid vatre koji obuhvata i Liban, prenela je Al Džazira. Pakistanski premijer je ranije saopštio da su se sve strane saglasile o primirju koje bi važilo i za Liban, ali je izraelski premijer Benjamin Netanjahu naknadno poručio da Liban nije uključen u taj sporazum. U međuvremenu su zabeleženi kontinuirani izraelski udari širom zemlje.

Iran proglasio "istorijsku pobedu" nad SAD i najavio pregovore u Islamabadu

Iran je proglasio "istorijsku i razornu pobedu" nad Sjedinjenim Američkim Državama i Izraelom nakon 40 dana rata, navodeći da je Vašington bio primoran da prihvati iranski predlog koji uključuje prekid vatre, ukidanje sankcija i povlačenje američkih borbenih snaga iz regiona.

U saopštenju upućenom "naciji Irana", Vrhovni savet za nacionalnu bezbednost je naveo da je "neprijatelj pretrpeo poraz" i da je prihvatio predlog od 10 tačaka koji, između ostalog, podrazumeva prekid napada na Iran, nastavak iranske kontrole nad Ormuskim moreuzom, prihvatanje obogaćivanja uranijuma, ukidanje primarnih i sekundarnih sankcija, obustavu svih odluka Saveta bezbednosti UN i povlačenje američkih snaga iz regiona, preneo je iranski Press TV.

Plan obuhvata i isplatu odštete Iranu i prestanak rata na svim frontovima, uključujući protiv "herojskog islamskog pokreta otpora u Libanu".

Bela kuća: Primirje sa Iranom je pobeda SAD

Portparolka Bele kuće Kerolajn Livit pozdravila je dvonedeljno primirje u ratu sa Iranom, nazvavši postignut sporazum "pobedom" Sjedinjenih Američkih Država. "Ovo je pobeda za SAD koju su omogućili naš predsednik (Donald) Tramp i naša neverovna vojska", napisala je Livit rano jutros na mreži Iks.

Kako je navela, uspeh američke vojske je "stvorio maksimalnu moć", što je omogućilo predsedniku Trampu i njegovom timu da se angažuju u teškim pregovorima koji su sada utrli put diplomatskom rešenju i dugoročnom miru. Naglasila je da je, pored toga, Tramp izdejstvovao ponovno otvaranje Ormuskog moreuza.

"Od početka operacije 'Epski bes', predsednik Tramp je procenjivao da će operacija trajati od četiri do šest nedelja. Zahvaljujući neverovatnim sposobnostima naših boraca, ostvarili smo, i premašili, naše ključne ciljeve za 38 dana", istakla je ona.

