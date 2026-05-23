Selo Boroštica, koje se nalazi na području opštine Tutin, večeras je potresla pucnjava u kojoj je, prema nezvaničnim informacijama, ranjen Z. A.

Kako se nezvanično saznaje, na njega je navodno pucao Š. E, nakon čega je osumnjičeni pobegao, a policija pokrenula opsežnu potragu za njim.

Incident se dogodio oko 18.30 časova, a odmah nakon prijave na lice mesta stigle su ekipe policije i Hitne pomoći. Povređeni je zbrinut, dok policija intenzivno pretražuje teren i kontroliše više pravaca oko sela.

Kako se saznaje, povređeni muškarac je navodno pogođen u predelu glave i hitno je transportovan u Opštu bolnicu Novi Pazar, gde mu se ukazuje medicinska pomoć.

Na fotografijama sa lica mesta se vide jake policijske snage raspoređene na području Boroštice, kao i vozila i službenici koji učestvuju u potrazi za osumnjičenim. Prema navodima meštana, jedan od mogućih motiva sukoba mogao bi biti spor oko međe i imovinskih odnosa između dve porodice.

Meštani tvrde da su nesuglasice navodno trajale duži vremenski period, ali zvanične potvrde ovih navoda zasad nema. Nakon pucnjave među stanovnicima sela zavladala je velika uznemirenost, dok policija obavlja uviđaj i nastavlja potragu za osumnjičenim. Zvanične informacije o svim okolnostima incidenta očekuju se nakon okončanja istrage i saopštenja nadležnih organa.

BONUS VIDEO