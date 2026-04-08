Predsednik SAD Donald Tramp jutros je, sat pre isteka roka koji je dao Iranu za otvaranje Ormuskog moreuza, saopštio da se Iranom dogovorio o dvonedeljnom prekidu vatre.

Donald Tramp je rekao da će to biti obostrano primirje, ali da dugoročno primirje još uvek daleko. Dodao je da je period od dve nedelje sasvim dovoljan da se sporazum finalizuje i konsoliduje. Ovu odluku podržao je i Izrael

Sirene za uzbunu u Bahreinu usred primirja

U Bahreinu su se oglasile sirene svega nekoliko sati nakon objave o prekidu vatre između Sjedinjenih Američkih Država i Irana.

Ministarstvo unutrašnjih poslova pozvalo je građane da se sklone na najbliže sigurno mesto, zbog moguće pretnje napada.

Tramp: Ovo je veliki dan za svetski mir

Američki predsednik Tramp pozdravio je dvonedeljni prekid napada na Iran kao "veliki dan za svetski mir". U objavi na društvenoj mreži Truth Social poručio je da je Iran "dosta ratovao" te da sada slede „mnogi pozitivni potezi“.

Tramp je najavio i da će Sjedinjene Američke Države učestvovati u obezbeđivanju pomorskog saobraćaja kroz Ormuski moreuz, ključnu svetsku rutu koju je Iran tokom sukoba uglavnom zatvorio.

- Dopremaćemo razne zalihe i jednostavno biti tamo kako bismo obezbedili da sve ide kako treba. Uveren sam da hoće - napisao je.