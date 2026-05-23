Zemljotres magnitude 4,4 stepena po Rihterovoj skali registrovan je danas u 15.34 časova na grčkom ostrvu Krit.

Prema dostupnim podacima, epicentar potresa bio je u blizini istočne obale ostrva, nedaleko od mesta Palekastro. Evropsko-mediteranski seizmološki centar saopštio je da se hipocentar nalazio na dubini od oko 10 kilometara ispod površine zemlje.

Istog dana, u 15.40 časova, registrovan je i zemljotres jačine 4 stepena po Rihteru u Albaniji, kod sela Treš, oko 30 kilometara južno od Tirane.

I u ovom slučaju hipocentar je lociran na približno 10 kilometara dubine.

Za sada nema informacija o eventualnoj materijalnoj šteti ili povređenima nakon oba zemljotresa, dok nadležne službe nastavljaju da prate razvoj situacije.