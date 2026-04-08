Nekoliko iranskih medija izveštava da su tankeri za naftu prestali da prolaze kroz Ormuski moreuz dok Izrael nanosi svoje „najteže udare“ na Liban od početka svoje kopnene operacije, javlja BBC.

Iako su dva tankera za naftu uspela da prođu kroz moreuz jutros uz dozvolu Irana, prolaz tankera za naftu kroz Ormuski moreuz je od tada ponovo obustavljen.

Islamska novinska agencija je takođe izvestila da su brodovi zaustavljeni zbog izraelskih napada na Liban.

U međuvremenu, libansko ministarstvo zdravlja reklo je Rojtersu da je najmanje 89 ljudi poginulo u najnovijem talasu izraelskih napada na Liban. Oko 700 ljudi je povređeno.

Navodi se da je među poginulima je 12 medicinskih radnika na jugu Libana.

Donald Tramp: Primirje se ne odnosi na Liban

Predsednik SAD Donald Tramp rekao je da Liban „nije uključen“ u dvonedeljni sporazum o prekidu vatre, javlja dopisnica PBS-a iz Bele kuće Liz Landers.

U kratkom telefonskom razgovoru sa Lindersom, Tramp je rekao da se primirje ne odnosi na Liban zbog militantne grupe Hezbolah. Takođe je rekao da će se „pobrinuti“ za njih. Kada su ga pitali da li odobrava izraelske napade na Liban, rekao je da je to „poseban sukob“ i da je to „deo dogovora“.

U kratkom telefonskom razgovoru, Landers je takođe pitala Trampa da li mu je žao zbog objave na Truth Social-u u kojoj je napisao da će zbrisati celu civilizaciju, nakon čega je američki predsednik spustio slušalicu.

