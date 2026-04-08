Predsednik iranskog parlamenta Mohamed Bager Kalibaf rekao je danas da su tri klauzule u iranskom predlogu od 10 tačaka o okončanju rata sa Sjedinjenim Američkim Državama i Izraelom prekršene i pre nego što su pregovori počeli, što ih, kako je ocenio, čini besmislenim.

To, kako je naveo u objavi na mreži X, uključuje stavku o proširenju prekida vatre na Liban.

Kalibaf je takođe rekao da je dron ušao u iranski vazdušni prostor, "jasno kršeći klauzulu kojom se to zabranjuje".

"Sada je sama 'funkcionalna osnova za pregovore' otvoreno i jasno prekršena, čak i pre nego što su pregovori počeli. U takvoj situaciji, bilateralni prekid vatre ili pregovori su besmisleni“, napisao je Kalibaf.

Iran je ranije danas proglasio "istorijsku i razornu pobedu" nad SAD i Izraelom nakon 40 dana rata, navodeći da je Vašington bio primoran da prihvati iranski predlog koji uključuje prekid vatre, ukidanje sankcija i povlačenje američkih borbenih snaga iz regiona.

U saopštenju upućenom "naciji Irana", Vrhovni savet za nacionalnu bezbednost je naveo da je "neprijatelj pretrpeo poraz" i da je prihvatio predlog od 10 tačaka koji, između ostalog, podrazumeva prekid napada na Iran, nastavak iranske kontrole nad Ormuskim moreuzom, prihvatanje obogaćivanja uranijuma, ukidanje primarnih i sekundarnih sankcija, obustavu svih odluka Saveta bezbednosti UN i povlačenje američkih snaga iz regiona.

BONUS VIDEO