Prava drama odigrala se u berlinskoj četvrti Pankov nakon što je tokom šetnje kroz šumu jedna osoba primetila sumnjiv predmet zakopan u zemlji.

Na lice mesta odmah su stigle specijalne jedinice Državnog ureda kriminalističke policije (LKA), a ono što su pronašli šokiralo je čak i iskusne istražitelje.

Ispostavilo se da je duboko u šumskom tlu bilo zakopano čak 59 neispaljenih granata sovjetske proizvodnje iz Drugog svetskog rata, kalibra 122 milimetra.

Ukupna količina pronađenog eksplozivnog materijala težila je oko 1,5 tona.

- Ispostavilo se da u pankovskoj šumi ne leži samo drvo... - objavila je policija na društvenim mrežama, uz fotografije akcije specijalaca.

Iako prizor deluje zastrašujuće, nemačka policija tvrdi da građani ni u jednom trenutku nisu bili direktno ugroženi.

Međutim, akcija uklanjanja granata bila je izuzetno komplikovana i opasna.

Stručnjaci za eksplozivne naprave morali su jednu po jednu granatu pažljivo da izvlače iz zemlje, obezbeđuju i potom transportuju na sigurno uništavanje.

Policija nije saopštila kako je tolika količina municije završila u šumi, ali se pretpostavlja da potiče iz završnih borbi Drugog svetskog rata, kada je Berlin bio poprište žestokih sukoba Crvene armije i nacističke Nemačke.

Otkriće je izazvalo veliku pažnju nemačke javnosti, a mnogi su ostali u šoku zbog činjenice da se i osam decenija nakon rata ispod zemlje i dalje kriju smrtonosni ostaci prošlosti.