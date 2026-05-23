Prava drama odigrala se u berlinskoj četvrti Pankov nakon što je tokom šetnje kroz šumu jedna osoba primetila sumnjiv predmet zakopan u zemlji.
Na lice mesta odmah su stigle specijalne jedinice Državnog ureda kriminalističke policije (LKA), a ono što su pronašli šokiralo je čak i iskusne istražitelje.
Ispostavilo se da je duboko u šumskom tlu bilo zakopano čak 59 neispaljenih granata sovjetske proizvodnje iz Drugog svetskog rata, kalibra 122 milimetra.
Ukupna količina pronađenog eksplozivnog materijala težila je oko 1,5 tona.
- Ispostavilo se da u pankovskoj šumi ne leži samo drvo... - objavila je policija na društvenim mrežama, uz fotografije akcije specijalaca.
Iako prizor deluje zastrašujuće, nemačka policija tvrdi da građani ni u jednom trenutku nisu bili direktno ugroženi.
Međutim, akcija uklanjanja granata bila je izuzetno komplikovana i opasna.
Stručnjaci za eksplozivne naprave morali su jednu po jednu granatu pažljivo da izvlače iz zemlje, obezbeđuju i potom transportuju na sigurno uništavanje.
Policija nije saopštila kako je tolika količina municije završila u šumi, ali se pretpostavlja da potiče iz završnih borbi Drugog svetskog rata, kada je Berlin bio poprište žestokih sukoba Crvene armije i nacističke Nemačke.
Otkriće je izazvalo veliku pažnju nemačke javnosti, a mnogi su ostali u šoku zbog činjenice da se i osam decenija nakon rata ispod zemlje i dalje kriju smrtonosni ostaci prošlosti.
