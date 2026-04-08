Iranski ministar spoljnih poslova Abas Aragči razgovarao je telefonom sa načelnikom pakistanske vojske Asimom Munirom "o kršenjima primirja od strane Izraela", saopštilo je iransko Ministarstvo spoljnih poslova.

"Razgovarali smo o slučajevima kršenja primirja od strane Izraela u Iranu i Libanu", navodi se u saopštenju, prenosi ruska agencija RIA Novosti.

Strane nameravaju da koordinišu dalje akcije, dodaje ruska agencija.

Najnovije vesti o situaciji na Bliskom istoku možete pratiti u našem BLOGU UŽIVO.

