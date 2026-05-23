Predsednik Rusije Vladimir Putin naložio je ruskom Ministarstvu odbrane da pripremi predloge odgovora na napad ukrajinskih snaga na koledž i studentski dom u Luganskoj oblasti. Generalštab Oružanih snaga Ukrajine u saopštenju je istakao da je cilj tog napada bio jedan od štabova ruske specijalne jedinice "Rubikon", a ne civilni objekti.

Portparol ruskog predsednika Dmitrij Peskov izjavio je da kijevski režim mora da bude kažnjen zbog napada.

Generalštab Oružanih snaga Ukrajine saopštio je da su napadi bili usmereni na vojnu infrastrukturu i jedan od štabova ruske specijalne jedinice "Rubikon", a ne na civilne objekte.

Andrij Sibiga, ukrajinski ministar spoljnih poslova, izjavio je da se pregovori Ukrajine i Rusije, uz posredovanje Sjedinjenih Američkih Država, postepeno iscrpljuju, navodeći da bi angažovanje Evrope moglo da unese novu dinamiku u taj proces.

Fico udario na Brisel: "Ukrajina nije spremna za EU"

Premijer Slovačke Robert Fico izjavio je danas da Ukrajina uopšte nije spremna za članstvo u Evropskoj uniji, da nije jasno šta bi mogla da ponudi zauzvrat i upitao šta će EU reći Crnoj Gori, Albaniji i posebno Srbiji. Detaljnije o tome možete pročitati u tekstu ovde: Fico brutalno udario na Brisel zbog Ukrajine: “A šta ćemo reći Srbiji? Da joj pokažemo srednji prst?”

U Kijevu i više oblasti Ukrajine proglašena vazdušna uzbuna

U Kijevu je ponovo proglašena vazdušna uzbuna, kao i u više oblasti Ukrajine, pokazuju podaci onlajn mape ukrajinskog Ministarstva za digitalnu transformaciju. Prema tim podacima, uzbuna je u Kijevu proglašena u 23.05 po moskovskom vremenu, prenose RIA Novosti. Vazdušna opasnost proglašena je i u Kijevskoj, Černigovskoj, Sumskoj, Poltavskoj, Harkovskoj i Kirovogradskoj oblasti, kao i u delovima Dnjepropetrovske i Nikolajevske oblasti. U Kijevu su ranije danas odjeknule eksplozije, javila je ukrajinska televizija ICTV. "Eksplozije u Kijevu", navedeno je u objavi Telegram kanala "Fakti ICTV". Kako je prenela agencija, prethodno je u Kijevu bila proglašena vazdušna uzbuna.

Civili povređeni u ruskim napadima

Dvoje civila povređeno je u ruskim napadima u Dnjepropetrovskoj oblasti 23. maja, od kojih je jedna osoba u teškom stanju, saopštio je načelnik Dnjepropetrovske vojne administracije Oleksandr Hanzha. "Dve osobe su povređene. Neprijatelj je gotovo 40 puta napao dva okruga oblasti koristeći artiljeriju, avionske bombe i dronove", rekao je Hanzha. U Nikopoljskom okrugu ruske snage gađale su Nikopolj, kao i zajednice Pokrovske, Marhanec, Mirove i Červonohrihorivka.

Zelenski upozorava: "Rusija sprema udar 'Orešnikom' na Kijev"

Ukrajinski predsednik Volodimr Zelenski objavio je danas na svom X nalogu da su ukrajinske obaveštajne službe došle do saznanja da Rusija priprema napade raketama Orešnik. Opširnije pročitajte u vesti Stiže ruska osveta! Zelenski prebledeo, smrt lebdi u vazduhu! Oglasio se na Tviteru!

Raste broj žrtava na studentski dom

Spasioci su iz ruševina izvukli tela još dve osobe poginule u napadu ukrajinskih oružanih snaga na studentski dom u Starobelsku u samoproglašenoj Lugnskoj Narodnoj Republici (LNR), čime je broj žrtava porastao na 18, saopštila je danas pres-služba ruskog Ministarstva za vanredne situacije. "Još dva tela su izvučena iz ruševina. Ukupan broj poginulih je 18, a ranjeno je 60 osoba. Preliminarne procene ukazuju na to da bi još tri osobe mogle biti ispod ruševina", navodi se u saopštenju, prenosi Interfaks.

U napadu dronom na koledž i studentski dom u Starobilsku poginulo je 12 ljudi, dok ruske vlasti za napad optužuju Ukrajinu, koja odbacuje tvrdnje Moskve.



Litvanski ministar: EU treba ponovo da pokrene pitanje zamrznutih ruskih sredstava

Litvanski ministar spoljnih poslova Kestutis Budris izjavio je da bi Evropa trebalo da ponovo pokrene pitanje zamrznutih ruskih sredstava dok traga za načinima da finansijski podrži Ukrajinu i pojača pritisak na Moskvu da pristane na pregovore o mirovnom sporazumu, preneo je Politiko.

Rusija raspisala međunarodnu poternicu za Garijem Kasparovim

Ruski šahista i opozicioni aktivista Gari Kasparov stavljen je na međunarodnu poternicu zbog optužbi za opravdavanje terorizma i kršenje zakona o stranim agentima, saopšteno je iz sudskih dokumenata u koje je uvid imala agencija RIA Novosti.

Ukrajina: Rusija napala dronom pogrebnu kolonu u Sumiju, devetoro povređenih

Najmanje devet osoba povređeno je danas kada je ruski dron pogodio pogrebnu kolonu na periferiji ukrajinskog grada Sumi, a dve osobe nalaze se u teškom stanju, saopštile su ukrajinske vlasti.

Načelnik Sumske oblasne vojne administracije Oleh Hrihorov naveo je na Telegramu da je reč o "ciničnom napadu" ruske bespilotne letelice na pogrebnu povorku koja se kretala ka jednom od gradskih grobalja.

Zaharova: Tvrdnje u SB o napadu na školu u LNR otvorena laž

Portparolka Ministarstva spoljnih poslova Rusije Marija Zaharova ocenila je danas kao "otvorenu laž" tvrdnje zapadnih predstavnika u Savetu bezbednosti Ujedinjenih nacija (SB UN) da nije bilo napada ukrajinskih snaga na pedagošku školu u Luganskoj oblasti, koju Rusija priznaje kao Lugansku Narodnu Republiku (LNR).

Ukrajina ponovo gađa rusku naftnu infrastrukturu

Ukrajinski dronovi su pogodili naftni objekat u blizini Novorosijska u Rusiji, izazvavši veliki požar na terminalu Grušovaja.

Pogođeni su i naftni terminal i luka grada.






