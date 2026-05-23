Premijer Slovačke Robert Fico pozvao je evropske političare da sami uspostave dijalog sa Rusijom, umesto da od njega traže informacije o razgovorima sa ruskim predsednikom Vladimirom Putinom.

Fico je tokom susreta sa slovačkim studentima ironično prokomentarisao reakcije evropskih zvaničnika na njegove kontakte sa Moskvom.

- Ne može to tako da funkcioniše ja odem na sastanak sa predsednikom Putinom, javno me svi kritikuju, a onda me posle svi zovu i idu za mnom u toalet, pitajući: Roberte, reci nam šta je Putin govorio? Pa, dođavola, idite tamo, razgovarajte s njim i saznaćete šta Putin govori - rekao je Fico.

On je naglasio značaj dijaloga i dodao da se ozbiljni problemi mogu izbeći samo ako postoji komunikacija među državama.