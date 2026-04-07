Povodom Međunarodnog dana Roma, 8. aprila, predsednik Srpske napredne stranke Miloš Vučević sastao se sa brojnim predstavnicima Roma u različitim republičkim organima, institucijama i lokalnim samoupravama.

Vučević je, tokom sastanka, naglasio da je politika Srpske napredne stranke da ne postojimo “mi i vi”, već da su Romi naša braća i sestre, sa kojima se borimo rame uz rame za naprednu Srbiju.

Na sastanku su se svi predstavnici Roma saglasili sa predsednikom SNS-a Vučevićem o potrebi jedinstva, sabornosti i zajedničkog rada u korist svih građana i naše jedine otadžbine Srbije, posebno u teškim i složenim geopolitičkim odnosima i ratnim sukobima u svetu.

Mir, stabilnost i jedinstvo jedini su put i garant toga da naša zemlja nastavi da napreduje, da ekonomski osnažuje i da se unapređuje položaj i Roma i svih drugih njenih građana.