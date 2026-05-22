Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski izjavio je danas da će možda do kraja nedelje biti novih informacija o "spremnosti" Sjedinjenih Američkih Država da ostanu posrednici u mirovnim pregovorima između Ukrajinie i Rusije.

"Razgovarali smo sa našim evropskim prijateljima, Britanijom, Francuskom, Nemačkom, formatom E3. Do kraja nedelje može biti novih podataka o spremnosti Amerikanaca.

I, naravno, mnogo toga zavisi od razvoja situacije sa Iranom. Amerika je fokusirana na ovo. Činimo sve da intenziviramo našu diplomatiju bliže kraju rata. To je naš prvi prioritet, očigledno", rekao je Zelenski u video obraćanju, prenosi Ukrinform.

On je kazao da Ukrajina uvek insistira da Evropa bude prisutna u procesu pregovora, i naglasio je da će evropski glas svakako biti uzet u obzir.

"Pitanje je kako ćemo tačno zajedno dovesti situaciju do mira koji će biti pouzdan, koji će biti dostojanstven. Moramo sada da učinimo sve da intenziviramo diplomatiju. Očekujem i odgovor američke strane, o mogućim formatima i rasporedu sastanaka", naglasio je Zelenski.

Američki državni sekretar Marko Rubio izjavio je ranije danas novinarima, tokom sastanka ministara spoljnih poslova NATO-a u Švedskoj, da su pregovori u koje je uključen Vašington o okončanju ruskog rata protiv Ukrajine obustavljeni zbog nedostatka napretka, ali da su Sjedinjene Američke Države spremne da im se ponovo pridruže ako postoje šanse za postizanje rezultata.