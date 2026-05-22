Zamenica stalnog predstavnika Sjedinjenih Američkih Država u Ujedinjenim nacijama Tami Brus izjavila je danas da oko napada na internat u Luganskoj oblasti, za šta Rusija optužuje Ukrajinu, mnoga pitanja ostaju otvorena.

Brus je na hitnoj sednici Saveta bezbednosti UN, koja je sazvana na zahtev Rusije, pozvala Moskvu da dozvoli humanitarnim radnicima pristup područjima pod njenom kontrolom, navodi se u saopštenju UN objavljenom na sajti te svetske organizacije.

U obraćanju je pozvala Rusku Federaciju i Ukrajinu da okončaju rat i da pregovaraju u dobroj veri "iz dužnosti da zaštite i sačuvaju živote svojih građana".

Brus je dodala da su SAD primile k znanju pismo koje je u četvrtak prosledila Letonija, povodom toga što je Moskva navodno uputila pretnje toj zemlji da će izvršiti napade na njene centre odlučivanja.

