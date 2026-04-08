Bivša ministarka saobraćaja i potpredsjednica DNP-a Maja Vukićević kazala je da se ne kaje zbog odluke da podnese ostavku na funkciju u Vladi, ističući da bi i danas postupila isto, jer politički principi moraju biti iznad svake funkcije.

Prema njenim riječima, osnovno pravilo u politici mora biti da onaj ko ne može da realizuje program zbog kojeg je dobio povjerenje građana – treba da se povuče.

Ostavka kao politički princip

„Najlakše je izdati principe i program i ostati na funkciji, ali to za mene nikada nije bila opcija. Ostavka je bila lični čin i danas bih isto postupila“, poručila je Maja Vukićević.

Ona je naglasila da političke funkcije vidi kao prolazne, te da je kroz politički život imala priliku da vidi koliko pojedinci teško podnose gubitak pozicije.

„Funkcija je prolazna, život je mnogo kompleksniji od toga“, istakla je ona.

Stav o upravljanju aerodromima

Govoreći o pitanju koncesija, Vukićević smatra da bi Crna Gora trebalo da zadrži kontrolu nad aerodromima, jer su u pitanju strateški važni resursi države.

Ona podsjeća da su Aerodromi Crne Gore u prethodnom periodu ostvarili značajan rast, uključujući i rekordan broj putnika, kao i dolazak kompanije Wizz Air.

„Pokazali smo da možemo da upravljamo sopstvenim resursima ako postoji institucionalna podrška“, poručila je.

Bez političkih kalkulacija

Komentarišući odlazak iz Vlade, Vukićević je naglasila da nije bilo pokušaja da je neko razuvjeri, jer su svi bili svjesni da ne bi odstupila od političkog programa.

„Nije bilo pokušaja, jer je bilo jasno da ne bismo izdali naš program“, kazala je, podsjećajući i na ulogu kolege Miluna Zogovića.

Kritika odnosa unutar vlasti

Ona je ukazala i na problem funkcionisanja sistema, navodeći da resori često ostaju sami kada se suoče sa problemima.

„Kada je nešto dobro, svi žele da budu dio toga, a kada nastanu problemi – prepušteni ste sami sebi“, rekla je Vukićević.

Dvostruki aršini u kadrovskoj politici

Posebno se osvrnula na smjene kadrova bliskih DNP-u, ocjenjujući da se radi o dvostrukim aršinima.

„Šteta je da se ljudi koji imaju rezultate posmatraju isključivo kroz partijsku pripadnost“, naglasila je, komentarišući i slučajeve poput razrješenja Zorana Lakušića.

