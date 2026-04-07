- Kao i nestašice u lancima snabdevanja, zatim nedostatka đubriva i smanjenja proizvodnje hrane.

Ovo govorim zato što neće uskoro da stane, to vidim. Mogu da se dogovaraju dan ili dva, ali će nastaviti. Imam informacije i verujem da će posledice biti teške za sve nas. Mi ćemo se postarati da posledice budu za nijansu manje bolne za našu zemlju, kao što će svaka zemlja da se stara za sebe - dodao je predsednik.

- Iako imam puno pravo kao nadležna institucija da donosim odluku o tome kada će izbori biti, uvek sam hteo da se dogovaram sa relevantnim političkim činiocima da vidim kako da spustimo tenzije u javnosti. Sada se tu suočavate sa situacijom da neki ljudi traže izbore, iako znaju da ne mogu da pobede, već misle da time mogu da izvedu nekoga na ulicu i da provedu neku novu obojenu revoluciju. Hoću da kažem građanima da se to neće desiti. Kao što sam vam rekao dragi novinari kada ste me pitali šta će biti posle lokalnih izbora, rekao sam da neće biti ništa. Tako i u budućnosti neće biti ništa - naglasio je on.