Odluka američkog ministra odbrane Pita Hegseta da u poslednjem trenutku otkaže raspoređivanje 4.000 vojnika u Poljsku iznenadila je osoblje Pentagona i evropske saveznike, a nije jasno zašto je Hegset izdao naredbu, saopštila su tri zvaničnika odbrane koji su upoznati sa situacijom.

Odluka je izazvala još veće iznenađenje jer su trupe i oprema već počeli da pristižu u Poljsku, prenosi američki Politiko.

"Nismo imali pojma da će se ovo dogoditi", rekao je jedan od američkih zvaničnika, koji je dodao da su evropski i američki zvaničnici proveli poslednja 24 sata na telefonu pokušavajući da razumeju odluku i shvate da li dolazi još iznenađenja.

Za dugo planiranu devetomesečnu rotaciju u Poljskoj, koja uključuje obuku sa saveznicima NATO-a, spremalo se 4.000 vojnika u Teksasu, kada je stiglo naređenje o obustavi misije.

Otkazivanje ove rutinske misije je posebno neobično s obzirom na to da su američke trupe stacionirane na kontinentu ključno sredstvo za odvraćanje Rusije.

Ovaj potez je usledio nakon Hegsetove objave ranije ovog meseca da će Pentagon povući 5.000 američkih vojnika iz baza u Nemačkoj.

