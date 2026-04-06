- Evropa se sprema za krizu snabdevanja energijom i rast cena usred rata SAD i Izraela protiv Irana ... Evropska komisija, plašeći se produženog sukoba, razmatra uvođenje vanrednih mera - piše publikacija.

Kako se navodi, Evropska komisija analizira mogućnost ponovnog uspostavljanja instrumenata koji su korišćeni nakon izbijanja sukoba u Ukrajini 2022. godine, uključujući ograničenja grejanja i klimatizacije, podsticaje za rad na daljinu, kao i uvođenje racionalnog korišćenja goriva i ograničenja vazdušnog saobraćaja.

Napominje se da su rizici po snabdevanje energijom povezani, posebno, sa mogućim zatvaranjem Ormuskog moreuza, kroz koji prolazi oko 20% svetskih zaliha nafte i gasa, kao i sa napadima na energetsku infrastrukturu zemalja Persijskog zaliva koje snabdevaju Evropu tečnim prirodnim gasom .