Evropska komisija kaznila je kinesku onlajn platformu „Temu“ sa čak 200 miliona evra zbog, kako navode, ozbiljnih propusta u sprečavanju prodaje ilegalnih i opasnih proizvoda na tržištu Evropske unije.

Prema Zakonu o digitalnim uslugama, velike internet platforme imaju obavezu da procene rizike povezane sa proizvodima koji se prodaju preko njihovih servisa i da preduzmu konkretne mere kako bi zaštitile potrošače.

Međutim, Evropska komisija tvrdi da „Temu“ nije uspeo da identifikuje i spreči širenje ilegalnih i nebezbednih proizvoda, čime su korisnici širom EU dovedeni u opasnost.

– Dokazi kojima raspolaže Komisija sugerišu da je veoma verovatno da će potrošači u EU naići na ilegalne predmete na Temu – navodi se u saopštenju Evropske komisije.

Posebno zabrinjavaju rezultati istrage tokom koje je angažovana nezavisna organizacija za tajnu kupovinu proizvoda preko platforme.

Istraga je pokazala da veliki broj testiranih punjača nije prošao osnovne bezbednosne provere, dok su pojedine dečje igračke sadržale hemikalije iznad dozvoljenih granica ili su predstavljale ozbiljan rizik od gušenja zbog sitnih delova.

Evropska komisija ocenila je da je „Temu“ ozbiljno potcenio rizik po građane Evropske unije i da procena bezbednosti platforme za 2024. godinu nije ispunila standarde propisane evropskim zakonima.

Kineska kompanija sada ima rok do 28. avgusta 2026. godine da Evropskoj komisiji dostavi detaljan akcioni plan kojim će objasniti kako namerava da ukloni utvrđene nepravilnosti.

Plan mora da sadrži konkretne mere za sprečavanje prodaje ilegalnih proizvoda i poboljšanje sistema kontrole bezbednosti robe koja se prodaje preko platforme.

Nakon toga će Odbor za digitalne usluge analizirati predložene mere, dok će Evropska komisija doneti konačnu odluku i odrediti rok za sprovođenje svih obaveza.

Iz Brisela upozoravaju da bi nepoštovanje odluke moglo da dovede do dodatnih milionskih kazni pored već izrečenih 200 miliona evra.

Ovaj slučaj predstavlja jedan od najvećih udara Evropske unije na kineske internet platforme i dodatno pojačava pritisak na globalne onlajn trgovce zbog bezbednosti proizvoda koji stižu do evropskih potrošača.