Najvažnije:

Iranski Korpus islamske revolucionarne garde saopštio je da je nekoliko sati ranije pokrenuo napad usmeren na američku vazduhoplovnu bazu za koju kažu da je bila izvor američkih udara na iranske ciljeve.

Američki udari su usmerili iranske dronove i mesto za lansiranje oko Ormuskog moreuza, prema rečima američkog zvaničnika.

Američki predsednik Donald Tramp rekao je da neće biti hitno postignut dogovor, upozoravajući da napori Irana da ga nadživi neće uspeti jer ga „nije briga za srednjoročne izbore“.

Bela kuća je odbacila izveštaje iranskih državnih medija da bi se pregovaralo o memorandumu o razumevanju koji bi ukinuo američku blokadu iranskih luka u zamenu za ponovno otvaranje moreuza.

Izraelska vojska je saopštila da napada ciljeve Hezbolaha u Tiru, severno od zone koju su okupirale izraelske snage.

Izrael je intenzivirao svoje operacije u Libanu, uključujući udare na preko 150 lokacija u 24 sata.

Iran pokrenuo raketni napad uprkos prkos primirju

Iran je ispalio rakete sa juga zemlje, objavila je novinska agencija Fars, povezana sa snagama Revolucionarne garde. Rakete su ispaljene "prema određenim ciljevima", ali za sada nije jasno o kojim se tačno ciljevima radi, navela je agencija. Fars se pozvao na izvore koji su govorili o "mogućnosti sukoba iznad voda Persijskog zaliva". Poluzvanična novinska agencija Tasnim takođe je izvestila o "zvucima eksplozija" koji su dolazili "sa morske strane i bili povezani sa razmenom vatre kojom su upozoravani neovlašćeni brodovi u Ormuskom moreuzu".

"SAD će uvesti mere protiv iranskih avio-kompanija"

Američki ministar finansija Skot Besent izjavio je danas da će Sjedinjene Američke Države onemogućiti iranskim avio-kompanijama pristup mestima za sletanje i uvesti druge mere, u okviru pojačavanja pritiska na Teheran i nastojanja da se poveća kontrola nad Ormuskim moreuzom. Besent je na platformi Iks napisao da će Vašington da ukine pristup iranskih avio-kompanija aerodromskim slotovima, uslugama dopune goriva i prodaji karata, ne navodeći detalje, prenosi CNN. "Samo zadovoljavajući ishod pregovora može da zaustavi ovaj negativni trend", upozorio je on. Besent nije precizirao na koje avio-kompanije se mere odnose, iako je Stejt departman ranije označio iranskog nacionalnog prevoznika "Iran er", dok je i "Mahan er" već pod sankcijama SAD. Na konferenciji za novinare, on je pojasnio da SAD neće da ograniče kretanje iz verskih razloga, pa će iranskim građanima biti dozvoljeno putovanje na hadž u Meku ili Medinu. "Takođe ćemo dozvoliti putovanja iz opravdanih humanitarnih razloga", rekao je Besent.

Veliki preokret: Modžtaba odbio, a zatim i Tramp

Pregovori SAD i Irana o 60-dnevnom produženju primirja i okviru za nuklearne pregovore dovedeni su u pitanje nakon što, prema izvorima, iranski vrhovni lider nije dao odobrenje, dok ni američki predsednik nije potpisao sporazum.

Izrael besan, prekinuti svi kontakti: Sa tim čovekom smo završili!

Izraelski predstavnik pri Ujedinjenim nacijama Deni Danon prekinuo je danas sve kontakte sa generalnim sekretarom UN Antoniom Guterešom, reagujući na odluku UN da pojedine entitete iz Izraela stavi na spisak seksualnih prestupnika u zonama sukoba.

"SAD neće tolerisati pokušaj uvođenja sistema naplate putarine u Ormuzu"

Američki ministar finansija Skot Besent izjavio je da Vlada SAD neće toleristati nikakav pokušaj uvođenja sistema naplate putarine u Ormuskom moreuzu. "Oman, posebno, treba da zna da će američko Ministarstvo finansija agresivno ciljati sve aktere koji su direktno ili indirektno uključeni u olakšavanje naplate putarine za moreuz i da će svi partneri biti kažnjeni", rekao je Besent u svojoj objavi na društvnoj mreži Iks. Dodao je da sve nacije "treba da odbace napore Irana da poremeti slobodan protok trgovine". "Oni dani kada je Teheran unosio nesigurnost u region i svet su završeni", izjavio je on. Visoki iranski zvaničnik Ebrahim Azizi saopštio je da Iran uvodi novi mehanizam za kontrolu pomorskog saobraćaja kroz određenu rutu u Ormuskom moreuzu, koji uključuje naplaćivanje naknada za "specijalizovane usluge". Naveo je da je novi sistem u skladu sa iranskim nacionalnim suverenitetom i da će garantovati bezbednost međunarodne trgovine.

"Dogovoren okvir za produženje primirja "

Američki i iranski pregovarači postigli su dogovor o 60-dnevnom memorandumu o razumevanju kojim bi bilo produženo primirje i otvoreni pregovori o iranskom nuklearnom programu, objavio je Aksios, pozivajući se na dvojicu američkih zvaničnika i jedan regionalni izvor. Prema navodima Aksiosa, dogovor je uglavnom usaglašen u utorak. Američki zvaničnici tvrde da su ga iranski lideri već odobrili. Američki pregovarači izvestili su predsednika SAD Donald Tramp, ali ga on nije odmah potpisao, već je, prema tvrdnjama američkih zvaničnika, zatražio nekoliko dana za razmatranje.

Oglasio se Hamnei nakon novih udara na Iran

Vrhovni vođa Irana ajatolah Modžtaba Hamnei optužio je Sjedinjene Američke Države i Izrael da pokušavaju da unesu "unutrašnje podele" u Iranu kako bi nadomestili "vojne poraze".

Bez rešenja...

Donald Tramp je započeo rat pre tri meseca sa svog imanja Mar-a-Lago: da su počele teške vojne operacije protiv Irana američkom narodu saopštio je putem videa objavljenog na mreži Truth Social.

Rusija pozvala SAD i Iran da ne obnavljaju oružani sukob

Ministarstvo spoljnih poslova Rusije pozvalo je danas Sjedinjene Američke Države i Iran da ne obnavljaju oružani sukob koji nosi rizik od humanitarne krize velikih razmera. Portparolka ruskog ministarstva spoljnih poslova Marija Zaharova izjavila je na konferenciji za novinare da bi obnavljanje sukoba SAD i Irana imalo negativne posledice za ceo svet, prenele su RIA Novosti. Zaharova je podsetila da je pitanje iranskog obogaćenog uranijuma jedna od glavnih tema tekućeg indirektnog dijaloga između SAD i Irana.

EU upozorava na probleme sa mlaznim gorivom

Tržište mlaznog goriva u Evropskoj uniji moglo bi postati "sve napetije" ako se poremećaji u Ormuskom moreuzu nastave u narednim nedeljama, upozorilo je Ministarstvo energetike Evropske komisije. Ministarstvo navodi da su sve članice EU pogođene promenama cena sirove nafte i drugih naftnih derivata, ali da do sada nije bilo "fizičkih poremećaja u snabdevanju na nivou potrošača". "Međutim, ako se situacija ne poboljša u narednim nedeljama, očekuje se da će tržišta postajati sve napetija, posebno kada je u pitanju mlazno gorivo", rekli su.

Hamnei poziva na jedinstvo

Vrhovni vođa Irana Modžtaba Hamanei je u pisanoj izjavi pozvao na nacionalnu koheziju, priznajući podele, ali ih istovremeno opisujući kao namernu "neprijateljsku strategiju" usmerenu na razbijanje nacije. "Neprijateljeva slepa šema je da seje podele i društvenu fragmentaciju kako bi nadoknadio svoje poraze na vojnom polju", naveo je. Poziv na jedinstvo otkriva sve veću zabrinutost unutar iranskog rukovodstva zbog eskalacije sukoba oko pregovora sa Sjedinjenim Državama. Hamnei je priznao da unutar Irana postoje "opravdane razlike", sugerišući da rukovodstvo prepoznaje legitimna neslaganja. Ipak, pozvao je građane da ne dozvole da te razlike "eskaliraju u sukob i podele".

Hezbolah je pokrenuo seriju napada na izraelske snage

Hezbolah je ispalio ploču raketa na grupu izraelskih vojnih vozila parkiranih u blizini gradske kuće u El Kusairu, u okrugu Mardžajun, javila je državna novinska agencija NNA.

Grupa je takođe izvršila raketni napad na zgradu u kojoj se nalazila "tajna komanda oklopnih vozila" koja se nalazila "blizu rezervoara" u Zavtar al-Šarkiji, saopštila je NNA. Hezbolahov dron za napad "Ababil" takođe je pogodio tenk Merkava raspoređen u blizini gradskog jezera.

Konačno, "mehanizam Numir u Kantari je pogođen dronima za napad Ababil, a direktan pogodak je potvrđen", saopštila je NNA.

Iranske snage ciljale američku vojnu bazu u Kuvajtu

IRGC izdaje snažno saopštenje nakon sukoba sa američkim snagama:

„Nakon kršenja primirja od strane SAD, iranske snage su ciljale američku vojnu bazu u Kuvajtu odakle je napad pokrenut.“

IRGC je upozorio da je ovo bio samo početni odgovor, dodajući da će svaka dalja agresija ili ponovljena kršenja od strane Sjedinjenih Država suočiti se sa daleko snažnijom i odlučnijom odmazdom.

Tenzije u regionu sada brzo eskaliraju.

Azizi: Iran neće odustati od svojih crvenih linija

Islamska Republika neće odustati od svojih crvenih linija, kao što su pravo na obogaćivanje, obogaćeni uranijum, upravljanje Ormuskim moreuzom i ukidanje sankcija, istakao je danas šef iranskog parlamentarnog Odbora za nacionalnu bezbednost i spoljnu politiku Ebrahim Azizi.

"Jasno je da Tramp jednog dana koristi pretnje da bi se spasao iz ove strateške pat-pozicije, a sledećeg moli za sporazum", napisao je Azizi na svom nalogu na platformi X, prenosi agencija Mehr.

Predsednik SAD Donald Tramp je u sredu tvrdio da Iran "pregovara poslednjim snagama" i insistirao da ga poslanički izbori u novembru neće naterati da žuri sa sporazumom o okončanju skoro tromesečnog rata koji je izazvao teškoće širom sveta.

IRGC: Kao odgovor na američki napad gađana američka baza

Iranski Korpus islamske revolucionarne garde (IRGC) saopštio je danas da je gađao američku vazduhoplovnu bazu u 4.50 sati po lokalnom vremenu, nakon američkog napada u blizini aerodroma Bandar Abas.

IRGC nije saopštio gde se nalazi američka baza koja je bila meta napada, prenela je agencija Mehr. Iranske snage su navele da bi svako ponavljanje agresije na tu zemlju izazvalo "odlučniji" odgovor, kao i da odgovornost za posledice leži na "agresoru".

"Nekoliko sati ranije, američki tanker za prevoz nafte pokušao je da prođe kroz Ormuski moreuz nakon što je isključio sistem za praćenje. Međutim, nakon brzog i odlučnog odgovora mornarice IRGC-a, uključujući upozoravajuću vatru usmerenu ka plovilu, tanker je bio primoran da se zaustavi i povuče", navodi se u saopštenju IRGC-a koje prenosi iranska televizija Pres.

Nakon izjave zamenika sekretara Vrhovnog saveta nacionalne bezbednosti Irana Alija Bagerija da Teheran sa Omanom pregovara o uspostavljanju novog režima prolaska kroz Ormuski moreuz, sinoć se oglasio i američki predsednik Donald Tramp.

Tramp je zapretio Omanu da će ukoliko ne budu postupali "kao svi ostali", SAD "morati da ih dignu u vazduh".

Bela kuća je demantovala navode medija o sadržaju navodnog nacrta memoranduma o razumevanju SAD i Irana i istakla da su ti navodi "potpuno izmišljeni".

Uporedo sa tim, američki državni sekretar Marko Rubio rekao je da je postignut izvestan napredak u mirovnim pregovorima sa Iranom.

Iranski predsednik Masud Pezeškijan istakao je da je glavno bojno polje u ratu SAD i Irana ekonomija, ocenivši da je potrebno da Teheran i tokom rata radi na jačanju sopstvene privrede i privatnog sektora.